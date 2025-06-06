24 GB RAM ve Snapdragon 8 Elite'li En Ucuz Telefon Red Magic 10S Pro Tanıtıldı

Red Magic 10S Pro tanıtıldı. Bir süre önce Çin'de duyurulan telefon, bugün itibariyle global pazardaki kullanıcıların beğenisine sunuldu. Oyunculara özel olarak geliştirilen telefonun en ilgi çekici özelliği ise 24 GB RAM ve Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemcili en ucuz modellerden biri olması oldu. İşte Red Magic 10S Pro özellikleri ve fiyatı!

Red Magic 10S Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.85 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Yenileme Hızı: 144 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Edition

GPU: Adreno 830 GP

RAM: 12 GB / 16 GB / 24 GB LPDDR5T

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 7050 mAh

Şarj Hızı: 80W

Teknik özellikleri ile göz dolduran Red Magic 10S Pro, gücünü Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite'ten alıyor. Ancak söz konusu telefon benzer segmentteki rakiplerinden "Leading Edition" isimli overclocked (hız aşırtma yapılmış) versiyonuyla ayrılıyor.

Söz konusu işlemciye ise ideal oyun performansı için Adreno 830 GPU ile 12 GB / 16 GB ve 24 GB LPDDR5T RAM eşlik ediyor. Depolama tarafında ise 256 GB / 512 GB / 1TB UFS 4.1 Pro seçenekleri mevcut. Elbette ki bu kadar güçlü bir telefon söz konusu olduğunda soğutma da oldukça önemli.

Red Magic 10S Pro'da kullanılan ICE-X adı verilen 10 katmanlı soğutma sistemi, Liquid Metal 2.0 teknolojisiyle 50 derece civarında devreye girerek işlemci sıcaklığını 5 dereceye düşürüyor. Ayrıca 2K çözünürlükte 120 FPS süper çözünürlük ve kare hızı senkronizasyonu sağlıyan Red Core R3 Pro oyun çipi de yine bu telefonda mevcut.

Soğutma sisteminin dikkat çeken unsurları arasında buhar odası, grafen ve bakır katmanlar bulunuyor. Elbette ki 23.000 RPM hızla çalışan ve sadece 4 dB ses çıkaran fan da yukarıda bahsettiğimiz diğer tüm özelliklerle beraber telefonun serin çalışmasını sağlıyor. Söz konusu fan 15 farklı renge ayarlanabilen RGB ışıklandırma özelliğine sahip.

Ekan özellikleriyle de iddialı olan Red Magic 10S Pro, 6.85 inç 1.5K OLED ekrana sahip. 144 Hz yenileme hızı ve 960 Hz örnekleme hızına sahip ekran, 10-bit renk derinliği ve yüzde 100 DCI-P3 kapsama alanı sunuyor. Ayrıca 2000 nit parlaklık seviyesine ulaşabilen bu ekran, hem oyunlarda hem de günlük kullanımda gerçek bir amiral gemisi seviyesi sunuyor.

Red Magic 10S Pro, kamera özellikleriyle de dikkatleri çekiyor. Telefonun arka tarafında üçlü bir dizillim bizleri karşılıyor. Bunlar; OIS destekli 50 megapiksel ana kamera, 120 derece görüş açısına sahip 50 megapiksel ultra geniş açı kamera ve 2 megapiksel makro lens. Ön tarafta 16 megapiksel ekran altına gizlenmiş ön kamera bulunuyor.

Batarya tarafında ise 7050 mAh kapasiteli 80W hızlı şarj desteğine sahip bir pil yer alıyor. Ayrıca telefon, 3.5mm kulaklık girişi, DTS:X Ultra destekli çift stereo hoparlör, üç mikrofon, çift X-eksenli doğrusal motorlar, ekran içi parmak izi okuyucu ve NFC gibi özellikleri de barındırıyor. Peki Red Magic 10S Pro fiyatı ne kadar?

Red Magic 10S Pro Fiyatı

12 GB RAM + 256 GB depolama sunan Red Magic 10S Pro fiyatı: 699 dolar (27.500 TL)

16 GB RAM + 512 GB depolama sunan Red Magic 10S Pro fiyatı: 848 dolar (33.300 TL)

24 GB RAM + 1 TB depolama sunan Red Magic 10S Pro fiyatı: 999 dolar (39.250 TL)

Red Magic 10S Pro, 17 Haziran 2025'te ön siparişe 18 Haziran'da ise genel satışa sunulacak. 12 GB RAM + 256 GB depolama sunan model 699 dolar, 16 GB RAM + 512 GB depolama sunan model 848 dolar, 24 GB RAM + 1 TB depolama sunan model ise 999 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Red Magic modelleri her ne kadat Türkiye'de satılsa da bu modelin ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı bilinmiyor.