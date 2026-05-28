Olası Sağlık Sorunlarını Önceden Fark Eden Akıllı Yüzük Tanıtıldı

Kısa bir süre önce özellikleri sızdırılan akıllı yüzük Oura Ring 5'in tanıtımı gerçekleştirildi. Bununla birlikte cihaz ile ilgili çok merak edilen soruların yanıtı da belli oldu. Yeni model, özellikle gelişmiş sağlık takibi özellikleri ile ön plana çıkacak. Vücuttan gelen sinyalleri değerlendirerek olası sağlık sorunlarını fark etmenize bile yardımcı olacak.

Oura Ring 5'in Özellikleri Neler?

Sağlık: Uyku sırasında kan basıncı takibi, solunum analizi, önemli rahatsızlık belirtilerini önceden tespit etme

Sağlık Verilerini Kaydetme: Desteklenen bölgelerde ilaçlar, alerjiler, teşhis edilen durumlar ve test sonuçları gibi tıbbi kayıtları kaydetme.

Yapay Zeka ve Uzman Desteği: Belirli bölgelerde uygulama üzerinden yapay zeka destekli sağlık rehberliği alma ve sağlık uzmanlarıyla iletişime geçme.

Pil Ömrü: Tek şarjla 9 güne kadar kullanım süresi.

Konum Takibi: Kayıp yüzükleri veya şarj aksesuarlarını bulmak için Bluetooth destekli cihaz takibi.

Oura Ring 5'in Sağlık Özellikleri Neler?

Akıllı yüzük, sağlık radarı özelliği ile birlikte geliyor. Bu, vücuttan gelen sinyalleri sürekli olarak takip ederek normal düzenin dışına çıkılıp çıkılmadığını belirliyor. Cihaz, arka planda sürekli olarak kan basıncındaki değişimleri inceliyor. Normalde her şey yolunda giderken beklenmedik bir durum gerçekleşmişse buradan hareketle olası bir sorun tespitinde bulunuyor ve sizi uyarıyor. Böylece hemen tespit edemeyeceğiniz önemli rahatsızlık ihtimaline karşı erkenden bir uzmana başvurma fırsatı elde ediyorsunuz.

Cihaz, yapay zeka destekli sağlık hizmeti de sunuyor. Desteklenen bölgelerde sağlık verileri doğrudan Oura uygulamasına aktarılabiliyor. Böylece ilaç dozları, yan etkileri, kilo değişimleri ve benzeri veriler üzerinden bir değerlendirme yapılabiliyor. Hem yapay zeka destekli sağlık rehberliğine sahip olunabiliyor hem uygulama üzerinden sağlık uzmanları ile görüşülebiliyor.

Oura Ring 5'in Pil Ömrü Ne Kadar?

Cihaz, 9 güne kadar pil ömrü sunuyor. Bu, 5 gün pil ömrüne sahip olan Oura Ring 4'e göre önemli bir artış anlamına geliyor. Söz konusu artış sayesinde cihazı oldukça uzun bir süre kullanmak mümkün hâle geliyor. Böylece cihazınızı sık sık şarj etme gibi bir gereksiniminiz olmuyor.

Oura Ring 5'in Fiyatı Ne Kadar?

Oura Ring 5'in fiyatı, hangi renklerin tercih edildiğine göre değişiklik gösteriyor. Siyah ve gümüş renkler için 399 dolar (18 bin 314 TL), mat gümüş ve koyu gül rengi için 499 dolar (22 bin 904 TL) fiyat etiketi belirlendi. Şu an Türkiye'de satışta olan Ring 4 ise 37 bin 41 TL'ye satılıyor. Dolayısıyla cihazın Türkiye'de satışa sunulması durumunda başlangıç fiyatının 40 bin TL civarında olabileceğini söylemek mümkün.

Oura Ring 5 Türkiye'de Satılacak mı?

Oura Ring 4 şu an çeşitli çevrim içi mağazalar üzerinden Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önünde bulunduracak olursak Oura Ring 5'in de bir süre sonra Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki konu ile ilgili henüz resmî bir açıklamada bulunmadı. O yüzden planlarını değişiklik gösterme olasılığını da unutmamak gerekiyor.

Editörün Yorumu

Oura Ring 5, bana göre sadece sağlık sorunu olanlara değil, hiçbir sorunu olmayanlara da hitap ediyor. Gün içinde artık sürekli bir uğraşımız olduğu için bazen vücuttan gelen sinyalleri doğru okuyamayabiliyoruz. Parmağınıza takabileceğiniz bu küçük akıllı yüzük ise sizin kaçırdığınız belirtileri yakalayarak erkenden bir uzmana başvurmanıza yardımcı olabilir. Tabii, söz konusu özelliklerin çoğu için abonelik gerektiğini belirteyim ki bu da bazıları için ciddi dezavantaj anlamına geliyor.