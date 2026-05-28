Samsung’dan Galaxy S25 Kullanıcılarını Sevindirecek Karar! Eksik Özellikler Geliyor

Samsung, mart ayında piyasaya sürdüğü Galaxy S26 serisiyle birlikte Android 16 tabanlı One UI 8.5 sürümünü de kullanıcılarla buluşturmuş ve yeni özellikleri gözler önüne sermişti. Bu gelişmeyle birlikte Galaxy S25 serisi kullanıcıları da söz konusu yeniliklerin kendi cihazlarına geleceği düşüncesiyle büyük heyecan yaşamıştı.

Ancak Samsung’un geçtiğimiz haftalarda Galaxy S25 serisi için yayınladığı One UI 8.5 güncellemesinde bazı dikkat çekici özelliklere yer verilmemişti. Hatta biz de daha önce Galaxy S25 serisinde eksik kalan One UI 8.5 özelliklerini haberleştirmiştik. Şimdi ise Galaxy S25 kullanıcılarını sevindirecek yeni bilgiler ortaya çıktı. Gelen iddialara göre Samsung, Galaxy AI kapsamındaki iki önemli yapay zekâ özelliğini sonraki güncellemelerle birlikte Galaxy S25 serisine sunmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy S25 Serisine Hangi Galaxy AI Özellikleri Gelecek?

Güvenilir sızıntı kaynaklarından Tarun Vats'ın paylaştığı bilgilere göre Güney Koreli şirket, gelecek yazılım güncellemeleri ile birlikte Öncelikli Bildirimler ve Bildirim Özetleme özelliklerini Galaxy S25 ailesine sunmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda Galaxy S25, S25+, S25 Edge ve S25 Ultra kullanıcıları bu özellikleri yakında kullanabilecek.

Samsung’un söz konusu iki yapay zekâ özelliğini ne zaman ve hangi güncellemeyle kullanıma sunacağı şimdilik netlik kazanmış değil. Ancak bazı kaynaklar bu yeniliklerin Android 17 tabanlı One UI 9.0 sürümüyle birlikte kullanıcılarla buluşabileceğini öne sürüyor.

Öncelikli Bildirimler Özelliği Nedir?

Priority Notifications yani Öncelikli Bildirimler özelliği yapay zekâ desteğiyle kullanıcı için daha önemli olabilen bildirimleri öne çıkarıyor. Böylece gün içerisinde gelen çok sayıdaki bildirim arasında önemli mesajlar ve uygulama bildirimlerin daha kolay görülmesini sağlıyor.

Galaxy AI destekli bu sistemin kullanıcının alışkanlıklarını ve en sık kullandığı uygulamaları analiz ederek çalıştığı belirtiliyor. Örneğin işiniz gereği sürekli WhatsApp üzerinden mesajlaşıyorsanız, WhatsApp’tan gelen yeni mesaj bildirimleri diğer uygulamalara kıyasla daha öncelikli şekilde gösterilebilecek.

Bildirim Özetleme Özelliği Nedir?

Summarize Notifications yani Bildirim Özetleme özelliği gün içerisinde gelen bildirimleri yapay zekâ desteğiyle analiz ederek kısa bir özet hâlinde kullanıcıya sunuyor. Özellikle sık bildirim alan kullanıcılar için geliştirilen bu yenilik, bildirimleri tek tek okumaya gerek kalmadan kısa sürede tüm önemli içeriklerin görüntülenmesini sağlıyor. Sistem Galaxy AI desteği ile çalışıyor ve kullanıcıların zamandan tasarruf etmesini mümkün kılıyor.

Editörün Yorumu

Samsung’un Galaxy S25 serisine iki özelliği sunmaması kullanıcılar açısından gerçekten büyük hayal kırıklığı yarattı. Ben de bir Galaxy S25 Ultra kullanıcısı olarak bu yenilikler için oldukça heyecanlıydım ancak sonuç tam anlamıyla hüsran oldu. Görünen o ki Güney Koreli teknoloji devi, kullanıcı tepkilerinin ardından geri adım atmak zorunda kaldı.