35 Saat Pil Ömürlü Kulaklık Türkiye'de! Gürültü Engelleme ve Dahası

Xiaomi Buds 6, ilk olarak geçen yılın sonuna doğru tanıtıldı. O günden bu yana Türkiye'ye ne zaman geleceği merak edilen cihaz, markanın düzenlediği son etkinlikte duyuruldu. Bununla birlikte kablosuz kulaklığın Türkiye fiyatı da dahil olmak üzere hakkında merak edilen tüm detaylar açıklığa kavuştu.

Xiaomi Buds 6'nın Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi Buds 6'nın Türkiye fiyatı, 6 bin 299 TL olarak açıklandı. Yeni kulaklık, titanyum grisi, inci beyazı, gece siyahı ve nebula moru olmak üzere toplamda dört renk seçeneği ile birlikte geliyor. Yarı kulak içi tasarıma sahip olan kulaklıkların her birinin boyutu, 31,77 mm x 17,17 mm x 20,56 mm şeklinde. Tek bir kulaklığın ağırlığı ise 4,4 gram ki bu, Xiaomi Buds 5'te 4,2 gramdı.

Xiaomi Buds 6 ile Xiaomi Buds 5'in Fiyat Farkı Nedir?

Model Adı Fiyat Fiyat Farkı Xiaomi Buds 6 6 bin 299 TL Önceki modele göre 900 TL daha yüksek (Önceki modelin indirimli hâli ile 1300 TL daha yüksek) Xiaomi Buds 5 5 bin 399 TL (Şu an indirimle 4 bin 999 TL'ye satılıyor) Yeni modele göre 900 TL daha düşük (İndirimli hâli ile 1300 TL daha düşük)

Xiaomi Buds 6'nın Özellikleri Neler?

Sürücü: 11 mm üçlü mıknatıslı altın kaplama sürücü

16-40 kHz Ses Kalitesi: 24 bit / 48 kHz yüksek çözünürlüklü kayıpsız ses

4,4 gram Kulaklıkların Her Birinin Boyutu: 31,77 mm x 17,17 mm x 20,56 mm

34,5 gram Şarj Kutusunun Boyutu: 52,34 mm x 52,57 mm x 24 mm

Destekliyor ENC (Çevresel Gürültü Engelleme): Destekliyor

Kulaklıklar 35 mAh, şarj kutusu 475 mAh Kulaklık Pil Ömrü: ANC kapalıyken 6 saat, açıkken 3,5 saat

ANC kapalıyken 35 saat, açıkken 20 saat Dayanıklılık: IP54 sertifikası

Xiaomi Buds 6'nın Pil Ömrü Ne Kadar?

Xiaomi Buds 6'nın pil ömrü hangi özellikleri kullandığınıza bağlı olarak değişiklik gösteriyor. AAC kodek, yüzde 50 ses seviyesi ve tüm ayarların varsayılanda olduğu test koşullarında pil ömrü ANC kapalıyken kulaklık başı 6 saat, açıkken 3,5 saat olarak belirlendi. Şarj kutusu ise ANC kapalıyken 35 saat, açıkken 20 saat şeklinde.

Aynı koşulların geçerli olduğu, sadece AAC yerine aptX kodek tercih edilen testlerde ise kulaklıkların her biri ANC kapalıyken 5 saat, açıkken 3 saat pil ömrü sunduğu görüldü. Bu şartların geçerli olduğu bir kullanım şeklinde şarj kutusu da ANC kapalıyken 28 saat, açıkken 19 saat pil ömrü sunuyor.

Xiaomi Buds 6 Suya Dayanıklı mı?

Cihaz, IP54 sertifikasına sahip. Bu, onun belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geliyor. Bu kulaklığı alan bir kişinin antrenman yaparken terleme, elini yıkarken su sıçraması ve benzeri durumlar hakkında endişelenmesine gerek yok. Cihaz, bu tür olumsuzluklardan ve küçük kazalardan etkilenmiyor.

Xiaomi Buds 6 Nasıl Bir Ses Kalitesi Verir?

Xiaomi Buds 6, ses kalitesi konusunda ideal bir seçenek olarak ön plana çıkıyor. 11 mm üçlü mıknatıslı altın kaplama sürücülere sahip olan model, sesin sorunsuz şekilde iletilmesini ve basların daha güçlü şekilde duyulmasını sağlıyor. 16-40kHz frekans aralığı sayesinde tizleri ve detayları net şekilde veren cihazın 24 bit / 48 kHz kayıp ses desteği sayesindeyse doğal ses elde etmenize olanak sağlıyor.

Editörün Yorumu

Xiaomi Buds 6'nın kullanıcı beklentilerini karşılayacak bir model olduğunu düşünüyorum. Pil ömrü de ideal görünüyor. Özellikle evde kullanıldığında aktif gürültü engelleme gibi özelliklere ihtiyaç duyulmayacağı için uzun bir kullanım süresi elde edilmesini sağlayacaktır. Hafif yapısı sayesinde de uzun süreli kullanımda rahatsızlık vermeyecektir.