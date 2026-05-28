Lüks Telefon Tanıtıldı! Bu Fiyata Eskiden Ev ve Araba Alınıyordu

Katlanabilir telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. Vertu, Alphafold'u tanıttı. Bununla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Premium bir görünüme ve gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip olan cihaz, yüksek fiyat etiketiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Öyle ki bu fiyata Türkiye'de eskiden ev ve araba satın alınabiliyordu.

Vertu Alphafold'un Özellikleri Neler?

Ana Ekran Boyutu: 8.05 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İkinci Ekran Boyutu: 6,53 inç

İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Telefoto Kamera: 5 MP

Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

Vertu Alphafold'un İşlemcisi Nasıl?

Telefonda Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite bulunuyor. Bu güçlü işlemci Call of Duty Mobile, Mobile Legends: Bang Bang ve PUBG Mobile'ı ortalama 120 FPS'te, CarX Street'i 60 FPS'te, Wuthering Waves'i ortalama 100 FPS'te çalıştırabiliyor.

Snapdragon 8 Elite daha önce Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, OnePlus 13, Honor Magic 7 Pro ve Samsung Galaxy S25 Ultra dahil olmak üzere pek çok cihazda kullanılmıştı. İşlemcide 4.32 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.53 GHz hızında çalışan altı çekirdek mevcut.

Vertu Alphafold'un Ekranı Nasıl?

Katlanabilir telefonun ana ekranı 8,05 inç, ikinci ekranı ise 6,53 inç büyüklüğünde. Cihaz OLED ekran ile birlikte geliyor. Çok canlı renklere sahip olan bu ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu sayede karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor. Bu da telefon kullanımını çok keyifli hâle getiriyor.

Vertu'nun yeni telefonu ayrıca 120Hz yenileme hızı sunuyor. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi için yeterli bir değerdir.

Vertu Alphafold'un Kamera Özellikleri Neler?

Alphafold'un arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunuyor. Bu arada utra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanı tek kareye sığdırıyor. Telefoto kamera ise görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor.

Vertu Alphafold Türkiye'de Satılacak mı?

Vertu Alphafold'un Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Vertu'nun telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Vertu Alphafold'un da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

Vertu Alphafold'un Fiyatı Ne Kadar?

Standart sürüm: 6.880 dolar (315.772 TL)

Timsah derisine sahip sürüm: 8.800 dolar (403.894 TL)

Altın ve elmas süslemesine sahip sürüm: 46.800 dolar (2.147.759 TL)

Vertu Alphafold'un 6 bin 880 dolar olan standart sürümü, güncel kur ile birlikte 315 bin 772 TL'ye denk geliyor. Bu sürüm Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 644.320 TL civarında olabilir. Vertu Alphafold'un Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Vertu Alphafold Neden Bu Kadar Pahalı?

İş dünyasına odaklanan Vertu Alphafold'da Hermes Agent isimli gelişmiş bir yapay zekâ asistanı bulunuyor. Komut aracılığıyla bu asistana talimat verebiliyorsunuz. Bu asistan sizin yerinize günlük programınızı ve seyahat planlarınızı organize edebiliyor. Şirketlerin kullandığı ERP ve CRM sistemleriyle entegre olabilen bu asistan, Gmail, Google Takvim, WhatsApp, Telegram ve Amazon gibi uygulamalarla birlikte çalışabiliyor.

Telefonda A5 isimli bir güvenlik çipinin de yer aldığını belirtelim. Bu çip, hassas verilerin sızmaması için bilgileri yerel olarak yani cihazda işliyor. Para transferi gibi kritik işlemler için her zaman kullanıcıdan manuel olarak bir onay istiyor. Yani telefonun bu kadar pahalı olmasının en büyük nedenleri arasında büyük bir kolaylık sağlaması ve üst düzey veri gizliliği sağlaması yer alıyor.

Editörün Yorumu

Vertu Alphafold her ne kadar özel yapay zeka asistanına ve üst düzey güvenliğe sahip olsa da fiyatının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Öyle ki bu fiyata eskiden araba ve ev satın alınabiliyordu. Aynı performansı ve donanımı sunan daha birçok telefon bulunuyor. Birincil önceliği işlevsellik olanlar tarafından pek tercih edileceğini zannetmiyorum.