Bu Akıllı Yüzük, Hastalık Belirtilerini Önceden Tespit Edecek

Oura'nın yeni akıllı yüzüğü Ring 5'in 2026 yılının Mart ayında renk seçeneği ortaya çıkmıştı. Ring 4'ün açık pembe tonlarının aksine daha koyu tonlarına sahip olacağı öğrenilen modelin özellikleri ise yeni sızıntı ile birlikte açıklığa kavuştu. Cihaz özellikle dayanıklılığı ve daha isabetli veriler toplamayı mümkün kılan gelişmiş sensörler ile dikkat çekecek.

Oura Ring 5'in Özellikleri Neler Olacak?

Pil ömrü: Tek şarjla bir haftaya kadar

Tek şarjla bir haftaya kadar Suya dayanıklılık: 100 metreye kadar

100 metreye kadar Çizilmelere dayanıklılık: Mevcut

Mevcut Uyku ve egzersiz takibi: Var

Var Adım sayısı izleme: Var

Var Kalp atışı izleme: Mevcut

Mevcut Kandaki oksijen seviyesi ölçümü: Var

Var Stres takibi: Var

Var Semptom radarı (Belirli hastalık belirtilerini önceden tespit etme): Destekliyor

Oura Ring 5'in Pil Ömrü Ne Kadar Olacak?

Oura Ring 5, tek şarjla bir haftaya kadar pil ömrü sunuyor. Bir önceki model Oura Ring 4 ise 5 gün pil ömrü sunan bir model olarak piyasaya sürülmüştü. Bu da bize pil ömründe iki günlük bir artış olduğunu gösteriyor. Bu önemli artış sayesinde kullanıcıların da cihazı sık sık şarj etmek gibi bir sorunu olmayacaktır.

Oura Ring 5 Nelere Karşı Dayanıklı Olacak?

Akıllı yüzükler, akıllı saat ya da akıllı bileklerin aksine gün içinde sürekli olarak bir yere çarpar. Masa, kapı kolu, anahtarlık ve çok daha fazlası ile sürekli temas eder. Normalde bu tür durumlarda yüzüğün çizilmesi ve pek de hoş olmayan bir görünüme bürünmesi beklenir ama Oura Ring 5, çizilmeye karşı dayanıklı malzeme ile yapıldığı için bu akıllı saatte böyle bir sorun olmuyor.

Diğer yandan akıllı yüzük, 100 metreye kadar suya dayanıklılığa sahip. Bu da sadece duş alırken değil, yüzme ve benzeri aktivitelerle uğraşırken de kullanılabileceği anlamına geliyor. Cihazın belirli bir dereceye kadar sunduğu dayanıklılık sayesinde el yıkama, havuza girme ve benzeri durumlarda yüzüğünüzün olumsuz etkilenip etkilenmeyeceği hakkında da endişelenmeye gerek kalmıyor.

Oura Ring 5'in Sağlık Özellikleri Neler?

Cihaz, kalp atışı ve kandaki oksijen seviyesi ölçümü, stres takibi ve uyku analizi gibi sağlık özellikleri ön plana çıkıyor. Diğer yandan bu model, belirli hastalık belirtilerini önceden tespit ederek biraz dinlenmeye ihtiyacınız olup olmadığını da anlamanıza olanak tanıyor. Bir teşhis aracı değil ancak bazı semptomların farkında olarak hareket etmenize imkan sunuyor.

Oura Ring 5'in Fiyatı Ne Kadar?

Oura Ring 5 için 429 euro fiyat etiketi belirleneceği iddia edildi. Bu da güncel kurla 22 bin 891 TL'ye denk geliyor. Türkiye fiyatı hakkında fikir edinmek içinse bir önceki modele dönebiliriz. Ring 4 şu an Türkiye'de çeşitli çevrim içi mağazalarda 37 bin 41 TL'ye satılıyor. Yeni model, öncekine göre daha gelişmiş sensörler gibi avantajlarla geleceği için fiyatı 39 bin TL civarında olabilir.

Oura Ring 5 Türkiye'de Satılacak mı?

Oura Ring 4 şu an Türkiye'de birçok çevrim içi mağazada satışta. Bunu göz önünde bulunduracak olursak yeni modelin de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunulmadı, bu da planların değişiklik gösterebileceği anlamına geliyor.

Oura Ring 5 Ne Zaman Tanıtılacak?

Oura Ring 5'in 4 Haziran 2026 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Bununla birlikte akıllı üzüm bütün özellikleri, fiyatı ve tasarımı netlik kazanacak. Bir önceki model olan Ring 4 ise ilk olarak 2024 yılında tanıtılmıştı. Dolayısıyla iki model arasındaki sürenin biraz uzun tutulduğu söylenebilir.

Editörün Yorumu

Oura Ring 5'in günlük yaşamda büyük kolaylık sunacak bir model olduğunu düşünüyorum. Stres seviyesi, kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, uyku ve egzersiz takibi gibi özellikleri büyük bir ekran olmadan kaydedilmesi, kullanıcılara oldukça büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Tabii, bu modelin bazı özelliklerine erişmek için abonelik gerektiğini, belirli hastalıkları önceden tespit ettiği belirtilen semptom radarı gibi gelişmiş özelliklere erişilebiliyor. Bu abonelik hizmeti muhtemelen cihazı bir kez satın alıp bir daha ücret ödemek istemeyenler tarafından ciddi bir eksi olarak görülecektir. Bu araa semptom radarının hastalık teşhis aracı olmadığının altını çizeyim. Sadece hastalık belirtilerini bulmaya odaklanıyor. Dinlenmenin gerekli olup olmadığını anlamak için ideal olduğunu söyleyebilirim.