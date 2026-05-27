Huawei'nin Yeni Telefonu Çok Güçlü Olacak! İşlemcisi Ortaya Çıktı

Huawei’nin geçtiğimiz yılın kasım ayında piyasaya sürdüğü Mate 80 serisinin devam modelleriyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Daha önce çıkış tarihi sızdırılan Mate 90 ailesinin şimdi de işlemci detayları ortaya çıktı. Peki Huawei Mate 90 serisinde hangi işlemci kullanılacak? İşte merak edilen detaylar!

Huawei Mate 90 Hangi İşlemciden Güç Alacak?

Güvenilir sektör kaynakları Huawei’nin Mate 90 serisinde Kirin 9050 Pro işlemcisini kullanacağını iddia etti. Şirketin bu donanımda yeni nesil bir çip teknolojisine yer vereceği ve bu sayede performansta önemli sıçramalar olacağı söyleniyor. Bunu biraz daha açarsak Kirin 9050 Pro güncel 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen işlemcilere yakın bir performans sunabilir. Buna bir örnek verirsek an itibariyla mobil pazarın en güçlü yongalarından Snapdragon 8 Elite Gen 5 3 nm mimariye sahip.

İşlemcilerdeki nm yani nanometre değeri ne kadar küçük olursa o kadar iyi. Örneğin, 3 nm mimarili bir işlemci 4 nm tabanlı rakiplerinden daha hızlı çalışabiliyor, daha az güç tüketebiliyor ve aynı zamanda daha az ısınabiliyor. Tabii işlemcilerin genel performansını belirleyen tek unsur bunlar değil. Çekirdek hızları ve optimizasyon gibi birçok detay da performans konusunda belirleyici olabiliyor.

Tüm bunları dikkate alarak Huawei Mate 90'ın kullanıcılara amiral gemisi seviyesinde bir performans sunacağını söyleyebiliriz. Maalesef cihazda kullanılacak işlemcinin oyun performansıyla ilgili kesin konuşmak doğru olmaz. Fakat burada Mate 80 üzerinden bazı tahminlerde bulunmak mümkün. Üründe kullanılan Kirin 9020 yonga seti Genshin Impact'i ve Call of Duty Mobile'ı 60 FPS'de çalıştırabiliyor. Yeni donanım bundan çok daha güçlü olacağından oyunlarda daha başarılı olacak diyebiliriz.

Huawei Mate 90 Ne Zaman Tanıtılacak?

Daha önce de belirttiğimiz gibi Huawei, Mate 80 serisini Kasım 2025'te kullanıcıların beğenisine sundu. İlk etapta Mate 90'ın da benzer tarihlerde piyasaya çıkması bekleniyordu. Fakat son dönemde ortaya çıkan sızıntılar akıllı telefonların daha erken bir tarihte yani en geç eylül ayında satışa çıkacağı yönünde. Tabii bu bir sızıntı olduğundan markanın resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Huawei Mate 90 Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei Mate 80 ilk tanıtıldığında 4.699 yuanlık (31.788 TL) bir fiyata sahipti. Son işlemci sızıntısını da dikkate alarak Mate 90'ın selefinden çok daha güçlü olacağını söylemek mümkün. Bu nedenle yeni modelin başlangıç fiyat etiketinin 4.999 yuan (33.817 TL) seviyelerinde olması bizleri şaşırtmaz. Bu da Türkiye'deki vergileri dahil ettiğimizde 48.449 TL'ye karşılık geliyor.

Huawei'nin Mate 90'ı Türkiye'de satıp satmayacağı henüz bilinmiyor. Fakat geçtiğimiz yılki Mate 80'in ülkemizde satışa çıkmadığını belirtelim. Bu nedenle çok yüksek ihtimalle yaklaşan akıllı telefonun ülkemize gelme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Huawei Mate 90'ın Kirin 9050 Pro işlemcisinden güç alacak olması beni sevindirdi. Zira son raporlar donanımın üst seviye işlemcilere yakın bir performans göstereceğini iddia ediyor. Bu da doğal olarak kullanıcıların oyun performansı gibi kritik konularda üzülmeyeceği anlamına geliyor diyebilirim.