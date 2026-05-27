Kilo Vermek İçin Olmazsa Olmaz Özellikli Akıllı Saat Tanıtıldı

Rogbid Apex HD tanıtıldı. Yeni akıllı saat, çok çeşitli spor modları, temel sağlık takibi özellikleri, suya karşı dayanıklılık ve çok daha fazlası ile birlikte geliyor. Tasarımı da oldukça dikkat çekici olan bu model, çizilmelere karşı dayanıklı bir cama sahip olması gibi günlük kullanımda olası kazalar hakkında endişelenmeye gerek bırakmıyor.

Rogbid Apex HD'nin Özellikleri Neler?

Ekran: 1.32 inç AMOLED

1.32 inç AMOLED Bağlantı: Bluetooth

Bluetooth Spor Modları: 100'den fazla spor modu (Yakılan kalori, adım, mesafe, hız takibi)

100'den fazla spor modu (Yakılan kalori, adım, mesafe, hız takibi) Sağlık Takibi: Kalp atış hızı ve kandaki oksijen ölçümü, uyku ve kadın sağlığı takibi

Kalp atış hızı ve kandaki oksijen ölçümü, uyku ve kadın sağlığı takibi Dayanıklılık: Çizilmeye dayanıklı cam, 5 ATM suya dayanıklılık

Çizilmeye dayanıklı cam, 5 ATM suya dayanıklılık Batarya Kapasitesi: 600 mAh

600 mAh Pil Ömrü: Günlük kullanımda 7 gün, boştayken 30 güne kadar

Rogbid Apex HD'nin Ekran Özellikleri Neler?

Rogbid Apex HD, 1,32 inç ekran büyüklüğü ile birlikte geliyor. AMOLED ekran teknolojisine sahip. Ekran boyutu özellikle küçük bileklerde rahat bir kullanım sağlayacaktır. AMOLED ekran tercih edilmesi ise güneş altında LCD ekranlara göre daha kolay okunabilirlik ve derin siyahlar sağlayacaktır. Bu arada 21 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılan el fenerli akıllı saat Rogbid GeoX2'in de 1,43 inçlik AMOLED ekrana sahip olduğunu belirtelim.

Rogbid Apex HD Suya Dayanıklı mı?

Akıllı saat, 5 ATM su direncine sahip. Aşırı yüksek sıcaklığa sahip ya da tuzlu suya maruz kalmasından kaçınılması gerekiyor. Öte yandan bunun çok derinliklere dalabileceğiniz anlamına gelmediğinin altını çizelim. Bunun haricinde sığ suda yüzülebilir, havuzda biraz serinlemek için tercih edilebilir. Bu cihaz takılıyken sabun ve benzeri temaslar olmaması koşuluyla elinizi de yıkayabilirsiniz.

Rogbid Apex HD'nin Pil Ömrü Ne Kadar?

Akıllı saat, günlük kullanımda 7 güne kadar pil ömrü sunuyor. Boştayken yani çıkarıp bir köşeye kaldırdığınız ve hiç takmadığınız bir senaryoda ise 30 gün hiç şarj etmeden durabiliyor. Günlük kullanım için baktığımızda pil ömrünün yeterli seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Her gün şarj etme gibi bir gereksiniminiz olmayacaktır.

Rogbid Apex HD'nin Fiyatı Ne Kadar?

Rogbid Apex HD için 59.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Güncel kurla 2 bin 753 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda bu fiyat vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte 5 bin TL seviyesine ulaşabilir. Konuya ilişkin resmî açıklamada bulunulmadığını, fiyatın değişebileceğini ayrıca ifade edelim.

Rogbid Apex HD Türkiye'de Satılacak mı?

Rogbid akıllı saatler şu an Türkiye'de doğrudan satılmıyor. Elbette ki ithalatçı garantili olarak bazı yerlerde belirli modellerine erişilebiliyor ama Rogbid Apex HD, ithalatçı garantili olarak getirilmediği sürece Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimali epey düşük bir model olarak görünüyor. Marka eğer ileride küresel çapta daha etkili hâle gelmeye odaklanırsa akıllı saatlerine Türkiye'de de kolayca ulaşılmaya başlanabilir.

Editörün Yorumu

Rogbid Apex HD'nin kilo vermeye çalışan ve bunun için koşu ile uğraşanlar için harika bir model olduğu kanaatindeyim. 7 günlük pil ömrü, çoğu akıllı saat kullanıcısı için gayet yeterli. Dalışa uygun olmasa da en azından su sıçraması veya yağmur atıştırması gibi durumlar sorun olmuyor. Ayrıca havuz kenarında biraz serinlemek isteyenlere de önemli avantaj sağlıyor. Tüm bu artıları sayesinde bulunduğu pazarlarda rağbet görecektir.