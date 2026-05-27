Motorola'nın 144Hz Ekranlı Telefonu Performans Testinde: İşlemcisi Belli Oldu!

Motorola'nın çok yakında tanıtacağı Edge 70 Pro Plus'la ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Akıllı telefon kısa bir süre önce performans testlerine girdi. Peki yeni model kullanıcılara neler sunacak? İşte Motorola Edge 70 Pro Plus Geekbench skoru!

Motorola Edge 70 Pro Plus Geekbench Skoru Kaç?

Motorola Edge 70 Pro Plus kısa bir süre önce Geekbench testlerine girdi. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.722 ve çok çekirdekli testlerden ise 5.623 puan almayı başardı. Bununla birlikte cihazın bazı özellikleri dolaylı yoldan da olsa belli oldu diyebiliriz.

c

Motorola Edge 70 Pro Plus Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 8500

Dimensity 8500 RAM: 12/16 GB

12/16 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Pil Kapasitesi: 6.500 mAh

6.500 mAh Şarj Hızı : 90W

: 90W İşletim Sistemi: Android 16

Motorola Edge 70 Pro Plus İşlemcisi Ne Olacak?

Geekbench testlerine sokulan prototip MediaTek'in Dimensity 8500 işlemcisinden güç alıyor. Bu yonga seti 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Bu da 5 nn tabanlı işlemcilere kıyasla güç verimliliği gibi konularda daha avantajlı olduğu anlamına geliyor. Öte yandan POCO X8 Pro gibi üst seviye telefonlarda karşımıza çıkıyor.

Donanım oyun performansında da kullanıcıları üzmüyor. Zira yapılan testlerde Genshin Impact'i 40-45 FPS ve Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Mobil oyunlardaki minimum akıcılık değerinin 30 FPS olduğunu düşündüğümüzde bu sonuçların fazlasıyla yeterli olduğunu söyleyebiliriz.

Motorola Edge 70 Pro Plus Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Motorola Edge 70 Pro Plus’ta 6,8 inç boyutlarında ve 144Hz tazeleme hızına sahip AMOLED bir panel yer alacak. Kullanıcılar AMOLED teknolojisi sayesinde siyah renkleri en gerçekçi haliyle görebilecekler. Ayrıca, yüksek yenileme hızı da menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edeceğiniz anlamına geliyor.

Motorola Edge 70 Pro Plus Kamerası Nasıl Olacak?

Ürünün ana kamerası 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Buna ek olarak 50 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel periskop sensörlerine ev sahipliği yapacak. Önde ise 50 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası bizleri karşılayacak. Karşılaştıracak yaparsak Edge 70 Pro'da da aynı kamera özellikleri tercih edilmişti.

Motorola Edge 70 Pro Plus Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Edge 70 Pro Plus 4 Haziran'da tanıtılacak. Söz konusu lansmanla birlikte akıllı telefonun teknik özelliklerini, tasarımını ve fiyatını resmi bir şekilde öğrenebileceğiz. Bunun dışında cihazın Türkiye'de satılıp satılmayacağına dair bir açıklama yapılmadı. Fakat şirketin halihazırda ülkemizde Razr 60 ve Edge 70 gibi modelleri sattığını biliyoruz. Bu nedenle yeni modelin de tanıtıldıktan sonra ülkemize gelmesi ihtimaller dahilinde.

Motorola Edge 70 Pro Plus Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Edge 70 Pro ilk tanıtıldığında 415 dolarlık (19.049 TL) bir fiyat etiketine sahipti. Edge 70 Pro Plus'ın ise 420 dolar (19.278 TL) civarında bir fiyatla gelmesi kuvvetle muhtemel. Buna ülkemizdeki vergileri de dahil ettiğimizde 39.200 TL'ye denk geliyor. Tabii bu gibi konularda markanın resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Motorola Edge 70 Pro Plus'ın performans testleri orta-üst segment seviyesinde bir performans sunacağını doğruluyor diyebilirim. Akıllı telefonun işlemcisi de oyunlarda kullanıcıları üzmeyecek bir performans gösterecek diye düşünüyorum. Bunun dışında diğer özellikleri de herhangi bir sorun çıkarmayacak gibi görünüyor.