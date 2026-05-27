185Hz OLED Ekranlı Amiral Gemisi Geliyor! 200 MP Kamerası Var

Yeni amiral gemisi modeli OnePlus 16'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda OnePlus 16'nın yenileme hızı ve kamera özellikleri sızdırıldı. Telefon yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde çok kaliteli fotoğraf ve video çekebilecek. 185Hz yenileme hızına sahip cihaz, akıcı bir ekran deneyimi de sunacak.

OnePlus 16'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Yenileme Hızı: 185Hz

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Parlaklığı: 1800 nit civarı

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Ana Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Batarya Kapasitesi: 9.000 mAh

Hızlı Şarj: 100W kablolu, 50W kablosuz

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı OxygenOS 17

OnePlus 16'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus'ın yeni telefonu, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz OLED ekran ile birlikte gelecek. Çok canlı renklere sahip OLED ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Telefon ayrıca 185Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 165Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterlidir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse OnePlus 15'te 6,78 inç ekran boyutu, 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı, AMOLED ekran ve 1800 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda 1800 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. 1800 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

OnePlus 16'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Periskop telefoto kamera ise görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor.

OnePlus 15'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 32 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera görebiliriz.

OnePlus 16'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

OnePlus 16'da Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisi bulunacak. Henüz tanıtılmayan bu işlemci, Qualcomm tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek. Bu arada 2 nm işlemciler, 3 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. OnePlus 15'te Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti.

Fikri vermesi açsıından bu işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu işlemcinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma veya donma gibi bir problem olmadan oynanabilecektir.

OnePlus 16'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

Telefonda 9.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Cihaz, bu yüksek kapasite sayesinde yoğun kullanımda bile uzun piil ömrü sunacak. OnePlus 16 ayrıca 100W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Bu arada önceki modelde 7.300 mAh batarya kaapsitesi ve 120W hızlı şarj desteği mevcut.

OnePlus 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus 16'nın 2026 yılının ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan OnePlus 15, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.

OnePlus 16 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OnePlus 16'nın da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. OnePlus 16'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

OnePlus 16'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus 15 şu anda 75 bin TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor. OnePlus 16, önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacak. Buna göre yeni telefon, 80 bin TL üzeri bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

OnePlus 16'nın ekran özelliklerinden kameraya kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde telefonun çok kaliteli fotoğraf ve video çekebileceğini söyleyebilirim. Bu arada yüksek yenileme hızı da çok önemli çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.