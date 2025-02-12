Outbrain, Teads Satın Alımını Tamamladı!

Outbrain Inc. ve Teads S.A., 3 Şubat 2025’te birleşerek yeni bir reklam platformu oluşturdu. Yeni şirket, Teads adı altında faaliyet gösterecek ve açık internet (Open Web) için çok kanallı reklam çözümleri sunacak. Bu birleşme, markalaşmadan performansa kadar geniş bir yelpazede hizmet verecek. İşte detaylar!

Outbrain, Teads’i Satın Aldı: Açık İnternet İçin Güçlü Bir Platform Kuruldu

Yeni Teads, dünya çapında 10.000’den fazla yayıncı ve 20.000’den fazla reklamverenle çalışacak. Ayrıca, 36 ülkede 1.800 kişilik bir ekip ile hizmet verecek. 2024 yılında 623 milyon dolarlık brüt kâr ve 230 milyon dolarlık FAVÖK (EBITDA) elde edildi.

Birleşme sonrası 65-75 milyon dolar arasında sinerji bekleniyor. Outbrain, Teads’i 625 milyon dolar nakit ve 43,75 milyon hisse karşılığında satın aldı. Toplam işlem değeri yaklaşık 900 milyon dolar. Yeni Teads, CTV (Connected TV), mobil ve web gibi tüm ekranlarda reklam imkânı sunacak.

Aylık 50 milyar CTV reklam fırsatı ve 10.000’den fazla medya ortamına erişim sağlayacak. Şirket, dakikada 1 milyar tahmin yapabilen gelişmiş bir yapay zekâ sistemi kullanacak. Ayrıca, 50 canlı yapay zekâ modeli ve dakikada 4 milyar sinyal işleme kapasitesiyle reklamverenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak.

CTV reklamlarında %74 daha yüksek dikkat süresi sunacak ve 50’den fazla premium marka ile stratejik ortaklıklar kuracak. Outbrain CEO’su David Kostman, birleşmeyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bu birleşme, reklamcılık sektöründe büyük bir adım. Tüm ekranlarda markalaşmadan satın almaya kadar sonuç odaklı bir platform sunuyoruz.”

Eş Başkan Jeremy Arditi ise şunları ekledi: “Açık internetin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirecek bir çözüm yaratıyoruz. Tüm paydaşlar için daha güçlü bir ekosistem hedefliyoruz.” Lipton Teas and Infusions Küresel Medya Başkanı Sital Banerjee, birleşmeyle ilgili şu yorumu yaptı: “Teads ve Outbrain’in birleşmesi, hedef kitlelerimize daha etkili ulaşmamızı sağlayacak. Yeni fırsatları sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Yeni Teads, reklamverenlere ve yayıncılara daha geniş kapsamlı, ölçülebilir ve etkili çözümler sunmayı hedefliyor. Bu birleşme, hem sektör hem de tüketiciler için önemli fırsatlar yaratacak gibi duruyor.