Çok Sevilen Korku Oyunu İndirimde! Fiyatı Çok Ucuz

Steam oyuncuları sevindiren kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Platform bu kapsamda kısa bir süre önce sevilen bir korku oyununda indirim yaptı. Peki indirimdeki oyun hangisi ve bu kampanya ne zaman kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

Outlast Steam'de Kaç TL Oldu?

Steam son başlattığı kampanyayla birlikte Outlast'ın fiyatında yüzde 75 oranında bir indirim yaptı. Bu gelişmeyle birlikte oyunun fiyat etiketi 7,99 dolardan (375 TL) 1,99 dolara (93 TL) kadar düştü. Kampanyanın 21 Temmuz'a kadar devam edeceğini de unutmamak gerekiyor.

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Outlast Xbox'ta ve PlayStation'da ve Epic Games Store'da Kaç TL?

Xbox'ta şu an için bir indirim görünmüyor. Ancak buna rağmen yapımın fiyatının oldukça uygun olduğunu belirtelim. Oyun bu kapsamda platformda 96,50 TL'den satılıyor. Eğer Steam'deki fiyat indirime rağmen sizi tatmin etmediyse Epic Games Store'u tercih edebilirsiniz. Yapım bu platformda 33 TL gibi bir fiyat etiketiyle satışta.

Outlast Nasıl Bir Oyun?

Outlast, 2013'te piyasaya sürülen bir birinci şahıs hayatta kalma korku oyunu diyebiliriz. İsimsiz bir ihbarın izini sürerek terk edilmiş sanılan terör dolu bir akıl hastanesine sızan cesur bir gazeteciyi yönettiğiniz bu oyunda elinizdeki gece görüşlü bir kamera ile karanlık koridorları aydınlatıp hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Herhangi bir silaha sahip olmadığınız için mutasyona uğramış agresif hastalar ve diğer korkunç tehditlerden korunmak için sürekli kaçıp saklanmanız gerekiyor.

Outlast Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum

İşletim Sistemi: Windows XP / Vista / 7 / 8 - 64-bit

İşlemci: 2.2 GHz Çift Çekirdekli İşlemci

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: 512 MB NVIDIA GeForce 9800GTX / ATI Radeon HD 3xxx serisi

DirectX: Sürüm 9.0c

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Uyumlu

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows Vista / 7 / 8 - 64-bit

İşlemci: 2.8 GHz Dört Çekirdekli İşlemci

Bellek: 3 GB RAM

Ekran Kartı: 1 GB NVIDIA GTX 460 / ATI Radeon HD 6850 veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 9.0c

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Uyumlu

Editörün Yorumu

Outlast'ı geçmiş yıllarda oynama şansım oldu. Oynarken gerçekten korktuğum ve acaba şimdi karşıma ne çıkacak diye düşündüğüm bir yapımdı diyebilirim. Zaten fiyatı da aşırı pahalı değil. Hem Steam'den indirimli bir şekilde 93 TL'ye hem de Epic Games'ten 33 TL'ye satın alabiliyorsunuz.