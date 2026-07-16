Samsung'dan 200 MP Kameralı Katlanabilir Telefon Geliyor! 5.000 mAh Pili Var

Samsung'un yeni nesil katlanabilir telefonları için geri sayım resmen başladı. Bu kapsamda daha önce tanıtım tarihi açıklanan Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın son olarak teknik özellikleri sızdırıldı. Peki markanın yeni modeli kullanıcılara neler sunacak? İşte Galaxy Z Fold 8 Ultra hakkında tüm bilinenler!

Galaxy Z Fold 8 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Ana Ekran Boyutu: 8 inç

Kapak Ekranı Boyutu: 6,5 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

Ana Ekran Çözünürlüğü: 2504 x 2256 piksel

Kapak Ekranı Çözünürlüğü: 2520 x 1080 piksel

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 45W Hızlı Şarj / 20W Hızlı Kablosuz Şarj

Ağırlık: 218 gram

Açık Kalınlık: 4,1 mm

Arka Kamera: 200 MP Geniş + 50 MP Ultra Geniş + 10 MP Telefoto

Ön Kamera: 10 MP Kapak + 10 MP İç

Renk Seçenekleri: Krem, Grafit, Gölge Yeşili, Gölge Menekşesi

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB Type-C, GPS

Dayanıklılık: IP48 Su ve Toza Dayanıklılık

Galaxy Z Fold 8 Ultra Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy Z Fold 8 Ultra'da 8 inç boyutlarında bir ana ekran mevcut olacak. Bu panel 2504 x 2256 piksel çözünürlük sunuyor. Cihazın dış ekranı ise 6,5 inç boyutlarında olacak ve 2520 x 1080 piksel çözünürlüğü destekleyecek. Aynı zamanda iki ekran da 120Hz yenileme hızlarına ve AMOLED teknolojisine sahip olacak.

Kullanıcılar akıllı telefonun sunduğu yüksek yenileme hızları sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek. AMOLED paneli LCD'ye kıyasla renk canlılığı gibi konularda daha avantajlı demek mümkün.

Galaxy Z Fold 8 Ultra İşlemcisi Ne Olacak?

Katlanabilir telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisi kullanılacak. Halihazırda Galaxy S26 Ultra gibi modellerde kullanılan bu yonga seti standart Snapdragon 8 Elite Gen 5'in Samsung telefonları için özel olarak optimize edilmiş versiyonu. 3 nm mimariyle üretilen donanım 4 nm tabanlı veya daha eski işlemcilerden daha yüksek performansta ve daha verimli çalışabiliyor.

Oyun performansında da kullanıcıları üzmeyen bu yonga seti Genshin Impact'i 60 FPS ve PUBG Mobile'ı ise 120FPS seviyesinde çalıştırabiliyor. Oyunlarda minimum akıcılık hızının 30 FPS olduğunu düşündüğümüzde bu cihazı satın alanların oyun performansı gibi konularda en ufak bir sorun yaşamayacağını söyleyebiliriz.

Galaxy Z Fold 8 Ultra Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Modelde 200 megapiksel ana, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 10 megapiksel telefoto sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunacak. Ultra geniş açı sensörü sayesinde fotoğraf çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırabileceksiniz. Telefoto lensi ise çok uzaktaki nesneleri yakınınızdaymış gibi fotoğraflamanıza imkan verecek. Bunun dışında üründe hem iç hem de dış tarafta iki adet 10 megapiksellik selfie kamerası mevcut olacak.

Galaxy Z Fold 8 Ultra Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Cihazda 45W kablolu ve 25W kablosuz şarj hızlarını destekleyen 5.000 mAh'lik bir batarya karşımıza çıkacak. Burada bir karşılaştırma yaparsak geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 7'de 25W kablolu ve 15W kablosuz şarj olabilen 4.400 mAh'lik bir pil tercih edilmişti. Yani yeni modelin pili hem daha uzun gidecek hem de daha hızlı şarj olacak.

Galaxy Z Fold 8 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung geçen günlerde paylaştığı videoyla 22 Temmuz'da bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Bu lansmanda markanın yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 ve Z Fold 8 Ultra kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bunun yanında Galaxy Z Fold 7 an itibariyla çeşitli e-ticaret platformlarında 93.999 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu kapsamda Galaxy Z Fold 8 Ultra da 100.000 TL civarı bir fiyata sahip olabilir.

Editörün Yorumu

Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın sızdırılan teknik özellikleri beni gerçekten sevindirdi. Zira batarya kapasitesinde ve aynı zamanda şarj hızlarında önemli bir artış söz konusu. Bununla birlikte ultra geniş açı kamerasının çözünürlüğü de bir önceki nesle göre önemli bir artış yaşayacak. Kısacası bizleri her anlamda üzmeyecek bir katlanabilir telefon bekliyor diyebilirim.