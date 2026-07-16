Bilgisayar Kırdıracak Zorlukta Oyun Ücretsiz! Fırsat Bitmeden Alın

Epic Games, haftalık ücretsiz oyun programını sürdürmeye devam ederken FiveStar adlı geliştiricinin oyunu, bu programdan bağımsız olarak dijital oyun mağazasında ücretsiz hâle geldi. Özellikle platform türünü sevenlere hitap eden yapımın zor oyunlar oynamaktan keyif alan oyuncular tarafından kesinlikle kaçırılmaması gerekiyor.

Epic Games'te Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Epic Games'te NoRush (Tower Edition) adlı oyun ücretsiz hâle geldi. Normalde 34 TL'ye satılıyor fakat yeni başlayan fırsat kapsamında hiçbir ücret ödemeden ona sahip olunabiliyor. Tahmin edebileceğiniz üzere sonsuza kadar geçerli bir fırsat değil. 20 Temmuz 2026 saat 12.00'de tekrar ücretli olacak. Belirtilen tarihe kadar kütüphanenize eklerseniz daha sonra da dilediğiniz vakitte oynayabileceksiniz.

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NoRush Nasıl Bir Oyun?

Platform oyunları arasında konumlanan NoRush, bolca sabır ve iyi bir refleks gerektiren, yeteneklerinizi sonuna kadar sınamayı hedefleyen bir yapım. Oyunda temel amacınız, 300 metre yüksekliğindeki kulenin zirvesine ulaşmak. Doğrudan aksiyonun içine dalmak isteyen oyuncular için geliştirilen yapımda yukarıya çıkmak ise bir hayli zor.

Yol boyunca karşınıza sürekli engeller çıkıyor. Karakterinizi sürekli olarak doğru yönlendirmeniz ve onun kulenin tepesine hiçbir sorun yaşamadan tırmanmasını sağlamanız gerekiyor. Engellerin üzerinde atlamanız, büyük çekiçlerin de doğru zamanlama ile altından geçmelisiniz. Karakterinizi ezmek için yukarıdan inen veya aniden kapanan platformlardan da uzak durmanız büyük önem taşıyor.

Her bir adımı iyi hesaplamanızı gerektiren oyunda küçük bir dikkatsizlik ya da birkaç saliselik gecikme bile karakterinizin aşağı düşmesine sebep olabiliyor. Başarılı olmak için elinizi klavyeden hiç çekmemeli, gözlerinizi dört açmalısınız. En önemlisi, hiçbir şeye güvenmemelisiniz. Öyle ki çok güvendiğiniz bir zemin birden çökebiliyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi, zorluk seviyesi siz takılmadan ne kadar tırmanırsanız o kadar artıyor. Başta size epey kolay görünebilir ama bir noktadan sonra bilgisayarı kırdıracak seviyeye geldiğini fark ediyorsunuz. Biraz zorlaşmaya başladıktan sonra hatalar yapmanız ve sık sık yere düşmeniz kaçınılmaz oluyor.

NoRush'ı Kimler Severek Oynar?

NoRush, yeni nesil oyunlarda sıkılmamanız için sunulan büyük kolaylıklardan sıkılanlar için birebir yapım. Oyunda hiç hata yapmadan uzun bir süre gittikten sonra küçük bir yanlış hamle yüzünden yere düşebiliyorsunuz ve bu da sizi her seferinde daha çok hırslandırıyor. Eğer bu tür zor yapımları seviyorsanız NoRush'ı da oynamaktan keyif alacaksınızdır.

NoRush'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 RAM: 2 GB

2 GB İşlemci: 2GHz hızında çalışan bir işlemci

2GHz hızında çalışan bir işlemci Ekran Kartı: Intel UHD 630 / Radeon Vega 8

Intel UHD 630 / Radeon Vega 8 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 400 MB boş alan

Editörün Yorumu

NoRush, bana göre tam bir boş zaman aktivitesi. Gün içinde işlerinizle uğraşırken kısa bir mola vermek isterseniz açıp oynayabilirsiniz. Geniş bir oyuncu kitlesine hitap etmediği kesin ama herkes bir zamanlar bu tür platformlar oyunları ile vakit geçirmiştir. Bence biraz geçmişe dönüp o günleri tekrar yaşamak isteyenler için de önemli bir fırsat.