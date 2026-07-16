vivo Yeni Telefon Tanıttı! 120Hz Ekran, Dev Batarya ve Dahası

vivo, T5 Lite 44W 5G'yi tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, PUBG Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor. Telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

vivo T5 Lite 44W 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,74 inç

6,74 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Parlaklığı: 1000 nit

1000 nit İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 0.08 MP yardımcı sensör

50 MP ana kamera ve 0.08 MP yardımcı sensör Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 6500 mAh

6500 mAh Hızlı Şarj: 44W

44W Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP65 sertifikası

IP65 sertifikası Ağırlık: 209 gram

209 gram Boyut: 167,4 x 77,1 x 8,39 mm

vivo T5 Lite 44W 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1000 nit parlaklık sunuyor. Nit değeri ne kadar yüksekse güneşli bir günde dışarıdayken ekranı o kadar rahat görebilirsiniz. Düşük nit değerine sahip ekranlar, güneş ışığı altında çok zor görülür. 1000 nit parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir. Geniş görüş açısına sahip IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Bu arada vivo T5'te 6,75 inç ekran boyutu, 720 x 1570 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1250 nit parlaklık mevcut.

vivo T5 Lite 44W 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

vivo'nun yeni telefonu gücünü Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. Orta segmentte konumlanan bu işlemci, popüler online FPS oyunu Call of Duty Mobile'ı ortalama 40 FPS, battle royale türünün başarılı örneği olan PUBG Mobile'ı ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani bu işlemci, donanımı pek zorlamayan mobil oyunları sorunsuz çalıştırıyor.

MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu arada 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemciye kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Dimensity 6300 işlemcisinin Samsung Galaxy A07 5G ve Redmi 15C 5G dahil olmak üzere pek çok cihazda yer aldığını belirtelim.

vivo T5 Lite 44W 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

T5 Lite 44W 5G'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 0.08 megapiksel çözünürlüğünde yardımcı sensör bulunuyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Bu arada vivo T5'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı sensör ve 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera tercih edilmişti.

vivo T5 Lite 44W 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

vivo'nun bütçe dostu Android telefonu 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 44W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse vivo T5'te 7.200 mAh batarya kapasitesi ve 44W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

vivo T5 Lite 44W 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo X300, X300 Pro ve vivo V70 dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda T5 Lite 44W 5G'nin Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. T5 Lite 44W 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

vivo T5 Lite 44W 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

4 GB RAM ve 128 GB depolama: 19.999 rupi (9.774 TL)

19.999 rupi (9.774 TL) 6 GB RAM ve 128 GB depolama: 21.999 rupi (10.752 TL)

21.999 rupi (10.752 TL) 6 GB RAM ve 256 GB depolama: 24.999 rupi (12.218 TL)

vivo T5 Lite 44W 5G'nin 19 bin 999 rupi olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 9 bin 774 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 19 bin TL civarında olabilir. vivo T5 Lite 44W 5G'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

vivo T5 Lite 44W 5G'nin yenileme hızı ve batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Ayrıca yüksek yenileme hızının da önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesi. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.