Popüler Korku Oyununda İndirim Başladı! Fiyatı 890 TL Düştü

Silent Hill 2 için Steam'de kısa bir süre önce dikkat çeken bir kampanya başladı. Oyunun fiyatı bu kapsamda ciddi oranda düştü. Peki bu kampanya sonrası yapımın fiyatı kaç TL oldu? İşte Silent Hill 2'nin indirimli fiyatı!

Silent Hill 2 Steam'de Kaç TL Oldu?

Steam dün akşam saatlerinde Silent Hill 2 için yüzde 60'lık yeni bir indirim başlattı. İndirimin ardından oyunun fiyat etiketi 32,99 dolardan (1.505 TL) 13,19 dolara (620 TL) kadar düştü. Aynı zamanda bu yapımı 27 Temmuz tarihine kadar indirimli fiyattan satın alabileceksiniz. Bu tarihten sonra ise fiyat eski haline dönecek.

FIRSAT Silent Hill 2 %60 İNDİRİM $13,19 $32,99 0 gün : 0 saat Kampanyaya Git →

Silent Hill 2 Epic Games Store'da Kaç TL?

Silent Hill 2'nin Epic Games Store sayfasına baktığımızda şu an için herhangi bir indirim görmüyoruz. Yapım an itibariyla platformda 1.617 TL'den satılıyor. Öte yandan bu yapım platformda en son 14 Mayıs'ta indirime girdi. Önümüzdeki dönemlerde yeni bir indirim kampanyası başlayabilir.

Silent Hill 2 Xbox'ta Kaç TL?

Xbox'ta da şu an için bir indirim yok. Bugün oyunu satın almak istediğinizde 2.499 TL gibi bir ücret ödemeniz gerekiyor. Maalesef yapım Xbox Game Pass'e de dahil değil. Yapımı oynamak için Xbox cephesinde ücreti ödemekten başka bir şey bulunmuyor.

Silent Hill 2 PlayStation'da Kaç TL?

PlayStation cephesinde ise işler değişiyor. Silent Hill 2 bu kapsamda 30 Temmuz'a kadar 2.499 TL yerine 999 TL'ye satılıyor. Ek olarak PlayStation Plus Extra aboneliğiniz varsa bu ücreti de ödemenize gerek yok. Oyunu ücretsiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz.

Silent Hill 2 Nasıl Bir Oyun?

Silent Hill 2, 2024'te piyasaya sürülen bir psikolojik hayatta kalma korku oyunu diyebiliriz. Vefat eden eşinden aldığı gizemli bir mektubun izini süren acılı bir adamı yönettiğiniz bu oyunda etrafı keşfedip karmaşık bulmacaları çözüyorsunuz. Ardından yoğun sisle kaplı Silent Hill sokaklarındaki deforme olmuş canavarlar ve karakterinizin karanlık travmalarıyla yüzleşerek kasabanın ardındaki ürpertici gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz.

Silent Hill 2 Sistem Gereksinimleri Neler?

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 x64

: Windows 10 x64 İşlemci : Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 3 3300X

: Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 3 3300X Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Ekran Kartı : AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1080

: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1080 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 50 GB kullanılabilir alan

: 50 GB kullanılabilir alan Ses Kartı : Windows uyumlu ses kartı.

: Windows uyumlu ses kartı. İlave Notlar: Minimum gereksinimlerle oynamak, düşük/orta kalite ayarlarında Full HD'de (1080p) sabit 30 FPS'de oynamayı sağlar.

Editörün Yorumu

Maalesef korku oyunlarına karşı çok fazla bir ilgim yok. Ancak buna rağmen daha önce Silent Hill serisinin bazı oyunlarını oynama şansım oldu. Açıkcası korku türüne ilgi duyan bir oyuncuysanız halihazırda indirimdeyken Silent Hill 2'ye bir şans vermenizi öneriyorum.