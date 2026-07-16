Sony'den İlginç Hamle: Ücretsiz 1 Yıllık PS Plus Aboneliği Dağıtıyor

Sony oldukça zor bir dönemden geçiyor. Oyuncular, şirkete yoğun tepki gösteriyor. Bunun arkasında oyunlarla ilgili gelişmeleri takip eden herkesin tahmin edebileceği üzere disk kararı bulunuyor. Bilmeyenler için hızlıca hatırlatmakta fayda var, şirket geçtiğimiz haftalarda Ocak 2028'den itibaren çıkacak PlayStation oyunlarının fiziksel sürümünün bildiğimiz şekilde çıkmayacağını duyurdu.

Fiziksel versiyonlarda kutunun içinde disk olmayacak. Bunun yerine dijital kod yer alacak. Oyunlar da bu kod kullanılarak etkinleştirilecek. Kutulu oyun almayı tercih edenler de etmeyenler de Sony'nin bu kararından hiç hoşnut olmadı. Pek çok kişi, PlayStation Plus aboneliğini iptal etmeye başladı. Son paylaşılan ekran görüntüleri, Sony'nin kaybettiği kullanıcıları geri kazanmak için ücretsiz PlayStation Plus aboneliği verdiğini ortaya çıkardı.

Sony'nin PS Plus Planını Ücretsiz Veriyor?

Reddit'teki r/PlayStationPlus subreddit'i üzerinden paylaşılan ekran görüntüsüne göre Sony, bazı kullanıcılarına 12 aylık ücretsiz PlayStation Plus aboneliği sunuyor. Fakat bu, Premium planı kapsamında sunuluyor. Bilindiği üzere şu an Türkiye'de Premium seçeneği yok. Bunun yerine Deluxce, Extra ve Essential planları mevcut. O yüzden fırsattan muhtemelen şimdilik Türk oyuncular yararlanamıyor.

Zaten Premium planın olduğu ülke ve bölgelerde de herkese sunulan bir fırsat değil. Sony muhtemelen yavaş yavaş tüm kullanıcılara bu teklifte bulunmaya başlıyor. Premium planının olmadığı Türkiye gibi ülkelerde farklı planların bedava sunulup sunulmayacağı da şu anlık belirsizliğini koruyor.

Sony'nin Ücretsiz PlayStation Plus Teklifinin Şartları Neler?

Sony her ne kadar 12 aylık ücretsiz Premium Plus aboneliği teklif etse de bunun bazı şartları var. Paylaşılan bilgilere göre teklifi alan kullanıcı, bu geçişin tamamen ücretsiz şekilde gerçekleşmesi için onay verdiğinde bir ödeme yapması gerektiği gerçeği ile karşılaşılabiliyor. Bu da tamamen mevcut abonelikle ilgili.

Kullanıcının hâlihazırda geçerli aboneliği bitmeden yeni plandan yararlanamıyor. Önce o planın sona ermesi ve ücretinin tahsil edilmesi gerekiyor. Örneğin kullanıcının mevcut PlayStation Plus Essential üyeliğinin 31 Temmuz'da sona ereceğini varsayalım. Aradaki yaklaşık iki haftalık süre, bu planı Premium plana taşımak için mevcut abonelik ücretinin ödemesi olarak alınıyor.

Üyelik 31 Temmuz 2026'da sona erdikten sonra 12 aylık ücretsiz PS Plus Premium başlıyor. Bu noktadan sonra oyuncunun hiçbir şekilde ödeme yapmasına gerek kalmıyor. Kullanıcı, 1 yılın sonunda eğer bu abonelik planını kullanmaya devam etmek istiyorsa yine ödeme yapmaya devam etmek zorunda kalıyor.

Sony Neden Ücretsiz PS Plus Aboneliği Sunuyor?

Sony'nin neden böyle bir hamle yaptığı ile ilgili resmî açıklama yapılmadı ama bazı tahminler var. Şirketin fiziksel disklerle ilgili kararından sonra çok sayıda kullanıcı PS Plus aboneliğini iptal etti. Sony, büyük bir olasılıkla daha fazla kullanıcı kaybetmemek için onları kendi ekosisteminde tutmanın bir yolunu arıyor.

İkinci olası sebep, oyuncuları geleceğe hazırlamak olabilir. Fiziksel oyunların teknik olarak sona ermesinin ardından PlayStation kullanıcılarının dijital oyun mağazasını daha çok kullanmaya başlaması bekleniyor. Kullanıcıları 12 aylık ücretsiz PS Plus aboneliği ile kendi ekosistemine çekerek onları kalıcı müşterisi hâline getirmek istiyor olabilir.

Editörün Yorumu

Açıkçası ben bunun oyuncu topluluğunu ikiye ayıracağını düşünüyorum. Oyuncu zaten uzun zamandır PlayStation ekosistemine bağlıysa ve kutulu oyun kararı ile ilgili hiçbir şikâyeti yoksa onun için harika bir fırsat olabilir. Öte yandan bazıları için de kafa karıştırıcı olabilir. Oyuncular, 1 yıllık ücretsiz abonelik sayesinde PS Plus'ın sunduğu tüm avantajlara alışacak. Böylece fırsat sona erdikten sonra bizzat kendisi yenileme işlemi gerçekleştirecek. Sony'ye kutulu oyun kararından dolayı yöneltilen eleştiriler de yavaş yavaş etkisini yitirecek.