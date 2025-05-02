Yeni Oyun Modu Overwatch 2'yi İpten Aldı! Steam'de Yükseliş Trendine Dönüyor

Overwatch 2, Steam'de hâlâ yerin dibinde puanlara sahip ama son zamanlarda işler biraz toparlanmaya başladı. Oyunun son 30 günde aldığı değerlendirmelerin %45'i olumlu ve bu, genel %23'lük düşük puanla kıyaslanınca oldukça iyi. Toparlanmanın asıl nedeni de yeni Stadium modu.

Blizzard'ın verilerine göre Stadium modu, oyunun en çok oynanan modu oldu. Hatta klasik Quickplay ve rekabetçi modlarını bile ikiye katladı. Sadece ilk haftasında 2.3 milyon maç yapıldı, toplam 7.8 milyon saat oynandı.

Stadium modu oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Overwatch 2 Yeni Karakter Aqua & Yeni Haritalar

Görünen o ki tüm bunlar daha başlangıç, zira Overwatch 2 tahtını geri almak için sağlam adımlar atıyor. 1 Mayıs'ta duyurulan yeni içeriklere göre önümüzdeki sezonlarda oyuna yeni kahramanlar, haritalar ve modlar eklenecek.

Haziran'da başlayacak 17. Sezon'da Junkrat, Sigma ve Zenyatta sahaya iniyor. Ağustos'taki 18. Sezon'da ise Brigitte, Sojourn, Winston ve su temalı yeni bir kahraman olan "Aqua" geliyor.

Lucio, şu anda Stadium'da en çok kazandıran ama en az tercih edilen karakter. Herkes Moira ve Mercy'ye abanırken, Lucio'yla sessiz sedasız maç kazananlar var. Ancak yeni gelen kahramanlarla bu dengenin değişmesi bekleniyor.

Yeni kahramanlarla birlikte bolca harita da geliyor. Esperança ve Samoa, 17. Sezon'da oyuna eklenecek. Londra ve Route 66 ise 18. Sezon'da geri dönüyor. Çin haritası da 19. Sezon için planlanmış durumda. Ayrıca 18. Sezon'da tamamen yeni bir oyun modu olan "Payload Race" geliyor. Bu mod için iki ayrı harita özel olarak hazırlanmış.

"Büyük Riskler Almak İstiyoruz"

Tüm bunlara ek olarak, 17. Sezon ile birlikte çapraz platform desteği, özel oyunlar, yapı paylaşımı ve kayıt sistemi gibi özellikler oyuna ekleniyor. 18. Sezon'da "Stadium Trials" ve ödüller, 19. Sezon'da ise "Draft" modu geliyor.

Şimdi oyuncuların net bir yorumu var: "Overwatch 2, sonunda gerçekten ikinci oyun gibi hissettirmeye başladı."

Blizzard'ın başındaki Aaron Keller da zaten bu yeni modla birlikte "Büyük riskler almak istiyoruz." diyerek farklı şeyler deneyeceklerini duyurmuştu. Aldıkları riskler meyvelerini vermeye başladı. Stadium modu, oyuna hem rekabet hem de tazelik kattı. Siz Stadium modunu denediniz mi? Denediyseniz nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.