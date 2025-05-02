200 MP Kameralı Honor 400 Pro Performans Testinde! İşlemcisi Netleşti

Geçtiğimiz haftalarda devasa bataryalı Honor X60 GT modelini tanıtan Honor yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Honor 400 Pro olarak isimlendirilen akıllı telefon Geekbench'te ortaya çıktı. Bu, telefonun hem sergilediği performansı hem de bazı özellikleri gözler önüne serdi.

Honor 400 Pro Performans Testinde Kaç Puan Aldı?

DNP-NX9 model numarasına sahip olan telefon tek çekirdek testinde 2 bin 89 puan, çoklu çekirdek testinde ise 6 bin 32 puan aldı. Geekbench testinde tabletin 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Cihazın RAM tarafında birden fazla seçenek sunması bekleniyor.

Telefon gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.05GHz Cortex-X, beş adet 2.96GHz Cortex-A72 ve iki adet 2.04GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Önceki sızıntılara göre Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 ile birlikte gelecek telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğüdne telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak.

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefonun AMOLED ekran üzerinde 1224 x 2700 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacağı söyleniyor. Ayrıca telefonun 90W hızlı şarj teknolojisini desteklemesi bekleniyor.