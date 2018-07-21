Overwatch Ücretsiz Oluyor, Hemen İndirin!

Yaklaşık iki yıl önce Blizzard tarafından duyurulan ve uzun süre boyunca popülerliğini yitirmeyen Overwatch, eski oyuncu kitlesini geri kazanabilmek için 26 Temmuz - 30 Temmuz tarihleri arasında oyuncularla ücretsiz olarak buluşacak. Bu tarih aralığında oyunu oynamak isteyen herkes ücretsiz olarak Overwatch'u indirerek deneyimleme şansına sahip olacak.

Önümüzdeki Perşembe gününden itibaren tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak Overwatch'da oyun karakterlerinin tam listesine erişim sahibi olabileceksiniz. Ayrıca eğer oyun çok hoşunuza gider ve 30 Temmuz'dan sonra satın alırsanız, kaldığınız tecrübeden oyuna devam edebileceğinizi belirtmek gerekiyor.

Yalnızca bilgisayar için sunulan ücretsiz Overwatch'da herhangi bir şey satın almadan oynamaya başlanılabilecek. Blizzard'ın yaptığı duyuruya göre oyunun en yeni karakteri olan Wrecking Ball da dahil olmak üzere ücretsiz hafta sonu etkinliği boyunca 18 harita ve 28 kahramanın tamamını oynayabileceksiniz. Ayrıca tüm oyun modlarından da yararlanabileceksiniz.

Eğer sistem özellikleriniz Overwatch için yeterli oluyor ve henüz bu oyunu oynamadıysanız, 26 Temmuz'da indirip dört gün boyunca oynamanızı tavsiye ederim. Amerika, Asya ve Avrupa için ücretsiz olacak Overwatch'u oynamak için önceden açılmış bir Blizzard hesabınızın olması gerektiğini unutmayın.

Overwatch Minimum Sistem Gereksinimleri