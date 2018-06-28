İşte Overwatch’un Yeni Şampiyonu

Overwatch, çevrimiçi çok oyunculu oyunlar arasında iyi bir yere sahip. Geniş bir şampiyon havuzusuna sahip olan oyun durmak nedir bilmiyor ve yeni şampiyonlar çıkarmaya devam ediyor.

Bunlara en son eklenecek şampiyon ise bir hamster fakat öyle bildiğimiz hamsterlardan değil. Pilotluğunu yaptığı, mekanik donanımlarla bezenmiş bir süiti var. Merak edenler için aşağıya bir video bırakıyorum.

Blizzard henüz bir açıklama yapmamış olsa da yayınladığı tanıtım videosu 28. Şampiyonun bu sevimli ve bir o kadar tehlikeli hamster olacağına işaret ediyor. Ayrıca açıklamanın gelmemiş olması karakterin özellikleri hakkında da tahminden öteye gidilememesine neden oluyor. Görünümü itibariyle tank ya da savunmaya yakın bir yetenek skalası olacağı düşünülüyor.

Açıklamanın gelmemesi üzerine trol olabileceği söylentileri de duyuldu fakat Blizzard, teknolojik olarak geliştirilmiş mekanik özelliklere sahip hayvanları kullanmayı seviyor. Buna en iyi örnek aynı oyundaki akıllı maymun Winston.

Arenada iddialı olacak bu yeni şampiyonu heyecanla beklerken, çıkacak yeni haberleri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.