İşte En Popüler 20 PC Oyunu

Oyun dünyasını kasıp kavuran oyunların sürekli değiştiğini ve oyuncu kitlesinin de sürekli farklı yapımlara yöneldiğini biliyoruz. Peki ya Mayıs ayının Windows platformundaki en popüler oyunlarını merak ediyor musunuz?

Bir araştırma şirketi tarafından hazırlanan rapora göre 2018 Mayıs ayının en popüler oyunu League of Legends. Hatta ortalama bir yıldır zirveyi bırakmayan LoL'ün bu anlamda oyuncu kitlesini koruduğunu belirtmek gerekiyor. LoL'ün hemen arkasında ise son zamanların popüler oyunlarından biri olan Fortnite yer alıyor. Üçüncü sırada ise Steam'de rekorlar kıran PUBG olduğu gözlemleniyor.

Overwolf'un oyun içi uygulamalarını kullanan oyunlardan hazırlanan bu listede, 42 ülkeden veri alındığı dile getirildi. Dünyanın pek çok noktasından alınan verilere göre geçtiğimiz ay yine birinci sırada LoL yer alıyorken Hearthstone: Heroes of Warcraft ise ikinciliği elde etmiş durumda. Ancak Mayıs ayında bu oyunun dördüncü olduğu görülüyor. Yani Battle Royale dünyası bir hayli geniş bir oyuncu hacmine sahip.

Mayıs Ayının En Popüler 20 Oyunu

League of Legends

Fortnite

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS

Hearthstone: Heroes of Warcraft

Counter-Strike: Global Offensive

Overwatch

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

World of Warcraft

Dota 2

Grand Theft Auto V

World Of Tanks

Rocket League

Garry's Mod

Heroes of the Storm

Stardew Valley

Arma 3

The Elder Scrolls V: Skyrim

The Forest