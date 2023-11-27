Oynaması Ücretsiz The Division Heartland Geliyor: Çıkış Dönemi Belli Oldu!

The Division 1 ve 2 ile pek çok oyuncu yüzlerce saatini oyuna gömmüş ve artık içerikleri yeterince tükettiğini düşünmesiyle birlikte yıllardır yeni bir The Division oyunu beklemekteydi.

Ubisoft'un üzerinde çalıştığı yeni The Division oyunu olan The Division Heartland'ın geliştirildiği açıklanmış olsa da oyuna dair net bir çıkış tarihi yoktu. Bugün ise bu belirsizlikle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

Oynaması ücretsiz olacak olan The Division, PC ve konsollar için piyasaya sürülecek. Oyunun çıkış tarihiyle ilgili olarak yaşanan gelişme ise Twitter kullanıcısı Kuraksis'den geliyor.

Oynaması Ücretsiz The Division Heartland 2024 Başında Geliyor

Tayvan derecelendirme kurulundan oyunun derecelendirmesine yönelik ortaya çıkan görüntüye göre The Division Heartland'ın 2024 yılının başlarında piyasaya sürüleceği söyleniyor.

Listeleme birkaç hafta önce yayınlandı ve Tayvanlı derecelendirme kurulu genellikle yeni oyunlar piyasaya sürülmeden iki ila iki buçuk ay önce derecelendiriyor.

Ubisoft, oyunu ilk olarak Mayıs 2021'de duyurmuştu. Oyun, sayısız Rainbow Six ve Ghost Recon oyunu üzerinde çalışmasıyla bilinen Kuzey Carolina merkezli stüdyo Red Storm Entertainment tarafından geliştiriliyor ancak aynı zaman şirket son zamanlarda Star Trek: Bridge Crew ve yeni çıkan Assassin's Creed Nexus VR gibi sanal gerçeklik projeleriyle uğraşıyor.

Peki sizin The Division Heartland'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.