Starfield'ın Beklenen Modu Geldi: Diyalog Kamerasını Kaldırmak Artık Mümkün!

Starfield'ın diyalog kamerası, tıpkı ikna sistemi gibi, gerçek anlamda oyunun Oblivion'dan esintiler vermesini sağlıyor. Belki bundan hoşlanıyorsunuzdur ancak konuşurken her NPC'nin gözlerinin doğrudan içine bakmaktan rahatsız oluyorsanız tam da ihtiyacınız olan mod yayınlanmış durumda.

'Diyalog Kamerasını Devre Dışı Bırak' modu, konuşmalarınızı üçüncü şahıs veya birinci şahıs olarak gerçekleştirmenizi fakat ani yakınlaştırma olmadan yapmanızı sağlıyor.

NPC'lerle konuşurken elinde olmadan daireler çizen ve mobilyaların üzerinde zıplayan insanlardan biriyseniz, artık konuşurken de hareket etmeye devam edebilirsiniz.

Ayrıca bu yeni mod, diyalog seçeneklerini ortalayan ve netliklerini artıran popüler bir Starfield modu olan 'Geliştirilmiş Diyalog Arayüzü' ile de uyumlu ve ayrıca özelleştirilebiliyor.

Starfield Diyalog Kamerasını Kaldırma Modu Nasıl Yüklenir?

'Diyalog Kamerasını Devre Dışı Bırak' modunu yüklemek için öncelikle Starfield Script Extender ve Address Library for SFSE Plugins'e ihtiyacınız olacak.

Bunlar yüklendiğinde, envanterinizi daha sıralanabilir hâle getiren, tüm o gemilere yanaşma sekanslarını atlayan, Yeni Atlantis haritası ekleyen, düşmanları kurşun süngeri olmaktan çıkaran, merdiven tırmanma animasyonunu hızlandıran ve daha fazlasını yapan en iyi Starfield modlarını kurabilir hâle geleceksiniz.

Peki sizin Starfield'da kullandığınız en iyi mod hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.