Oynaması Ücretsiz Futbol Oyunu UFL'in Türkçe Spikeri Ortaya Çıktı! (Video)

EA'in geçtiğimiz yıl adı yenilenen futbol oyunu EA SPORTS FC'ye rakip olmayı amaçlayan UFL'in açık beta süreci nihayet başladı ve oyunun merak edilen Türkçe spikeri de ortaya çıktı.

Oynaması ücretsiz olacak yeni futbol oyunu UFL, Cristiano Ronaldo'nun yatırımcılığını üstlendiği oyun olarak dikkat çekiyor. Açık beta süreci bugün başlayan ve yalnızca 2 gün sürecek olan bu süreçte oyuncular oyunu ilk kez deneyimleme şansı yakaladılar.

Doğal olarak en merak edilen konulardan biri de oyunda yer alacağı söylenen Türkçe spikerdi. Bugün oyuncuların oyunu deneyimlemesiyle birlikte merak edilen Türkçe spikeri de nihayet öğrenmiş olduk.

UFL Türkçe Spikerinden İlk Video Geldi

Oynaması ücretsiz olan futbol oyunu UFL’deki Türkçe spiker ⚽️ pic.twitter.com/wF2QFgjudN — Press Start (@pressstartexe) June 7, 2024

Oyuncular Türkçe spikerin yapay zekâ ile hazırlandığını iddia ediyor, öyle ki sesi de kimse ile bağdaştıramıyorlar. Ayrıca diyalog yetersizliği ve çeşitlilik konusundaki sıkıntılar nedeniyle de oldukça durağan ve duygusuz bir anlatımın yer aldığını söylüyorlar.

Gelecekte spikerlerin gelişmesi elbette mümkün, keza UFL bu tarz açık beta süreçleriyle oyunun lansmanına kadar geri bildirimler alarak gerekli geliştirmeleri yapmayı amaçlıyor.

Peki siz UFL hakkında ne düşünüyorsunuz? Spikeri beğendiniz mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.