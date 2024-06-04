PES'in Varisi, EA FC'nin En Büyük Rakibi! Ücretsiz Futbol Oyunu UFL İçin Bekleyiş Sona Erdi

Futbol oyunu denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan EA Sports, uzun yıllar boyunca tek rakibi olan Pro Evolution Soccer'ı (yeni adıyla eFootball) ezdi geçti. Günümüzde eFootball'un adı bile alınmazken, birkaç rakipsiz geçen yılın ardından yeni rakip UFL sonunda geldi.

Bir süre önce duyurulan ücretsiz futbol oyunu Ultimate Football League (UFL), neredeyse hazır. Son olarak geliştirici şirket, oyunun açık beta sürecine gireceğini duyurdu. PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsolları için kullanıma sunulacak açık beta, futbolseverlere UFL'nin heyecan verici dünyasını ilk kez deneyimleme imkanı sunacak.

UFL Açık Betası Ön İndirmeye Sunuldu

Beklenen UFL açık betası nihayet 7 Haziran'da başlayacak ve 9 Haziran'a kadar devam edecek. Bu iki gün boyunca, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S sahipleri, UFL'nin heyecan verici dünyasını keşfetme ve geliştiricilere geri bildirimde bulunma şansı yakalayacaklar.

UFL'nin belirttiğine göre oyunda elde edilen ilerleme sonsuza kadar kayıtlı kalacak. Ayrıca, Ultimate Football League, FC'deki UT modu gibi çevrimiçi oynanışa odaklanacak, ancak önemli bir fark ise oyuncular her yıl sıfırdan başlamak zorunda kalmayacak.

Böylece bu yenilikler de EA FCye karşı büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü, UFL'de emek vererek kurduğunuz kadro ve kazandığınız başarılar, gelecek yıllarda da size yardımcı olmaya devam edecek.

Son olarak belirtmek gerekirse bugün itibarıyla ön indirmeye açılan UFL açık betasına PlayStation 5 için PlayStore, Xbox Series X|S için ise Microsoft Xbox üzerinden ulaşabilirsiniz.