Uygun Fiyatlı Oyuncu Monitörü: Redmi G27 Duyuruldu

Xiaomi, Redmi markası altında yeni bir oyuncu monitörü ile karşımıza çıktı. 92 dolar fiyata sahip olan monitör yüksek yenileme hızı ve renk doğruluğu konusundaki avantajları ile hem oyun hem de içerik üretimi için yeterli bir deneyim sunabiliyor.

Redmi Monitor G27 Özellikleri

Redmi G27'nin 27 inç büyüklüğündeki Fast IPS paneli 1920x1080 piksel yani Full HD çözünürlüğe sahip. Oyuncuların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 200 Hz yenileme hızı ve 1 ms GtG hızına sahip olan monitörün maksimum parlaklığı 400 nit seviyesinde.

VESA DisplayHDR 400 sertifikasına ve AdaptiveSync desteğine sahip olan Redmi G27 hem Nvidia G-Sync hem de AMD FreeSync ile çalışıyor. Bu sayede oyunlardaki ekran yırtılmaları ve takılmalarının önüne geçilmesine yardımcı olunuyor.

Xiaomi, Delta E<2 renk doğruluğu elde etmek için üretilen her monitörün fabrikada kalibre edildiğini söylüyor. Monitör sRGB'nin yüzde 100'ünü ve DCI-P3 renk gamının yüzde 94'ünü kapsıyor. Bu renk performansı, oyun oynamanın yanı sıra gündelik içerik oluşturma için de monitörü uygun hale getiriyor.

Tüm bunlara ek olarak monitör TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık sertifikasına sahip ve uzun süreli kullanımda göz yorgunluğunu azaltan DC karartmayı destekliyor. Stand, -5 dereceden +15 dereceye kadar eğim ayarlamalarını destekliyor.

DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 portu, 3,5 mm kulaklık girişi ve bir güç girişine sahip olan Redmi G27, 36W nominal güç tüketimine sahip.