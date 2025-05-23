7500 mAh Bataryalı Redmi K80 Ultra'nın Şarj Hızı Sızdırıldı

Redmi K80 serisi geçtiğimiz yılın kasım ayında tanıtılmıştı ancak o etkinlikte Redmi K80 Ultra modeline yer verilmemişti. Yeni sızıntı ile birlitke K80 Ultra'nın şarj hızı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon çok hızlı şarj olacak.

Redmi K80 Ultra'nın Şarj Hızı Ortaya Çıktı

Çok yakında tanıtılacak Redmi K80 Ultra modeli 3C sertifikasyon web sitesinde göründü. Bu, telefonun şarj hızını gözler önüne serdi. 3C sertifikasına göre 25060RK16C model numarasına sahip telefon 120W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 7500 mAh batarya kapasitesine sahip telefonda MediaTek'in Dimensity 9400+ bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LTPS OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Ekran altı parmak izi sensörüyle birlikte gelecek telefonda IP68 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, telefonun belirli bir seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

Telefonun arka tarafında üç kamera yer alacak. Bu kameraların 50 megapiksel çözünürlüğünde olacağı iddia edildi. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim. Dolayısıyla telefon farklı özelliklerle gelebilir.