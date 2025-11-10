Ampere Açıkladı: Oyuncular Eski Oyunları Yeni Grafiklerle Oynamak İstiyor

Remaster yani yenilenmiş sürüm ve remake yani yeniden yapım kavramlarının aslında uzun zamandır oyun sektöründe yeri olsa da, bilhassa 2019 yılında çıkan ve büyük bir başarı sağlayan Resident Evil 2 ile büyük bir furyaya döndü.

Artık çok daha sık karşımıza çıkıyor ve eski yeni tüm oyunlar için plana dahil ediliyor. Gelecekte de pek çok kez görmeye devam edeceğimize şüphe yok. Son gerçekleştirilen analizin sonuçları ise oyuncuların beklentilerini net bir şekilde ortaya koymuş oldu.

Oyuncular Hangi Oyunların Yenilenmiş Sürümünü ve Yeniden Yapımını Bekliyor?

Ampere isimli bir analiz şirketinin ortaya koyduğu verilere bakılırsa oyuncular, ayrı ayrı yedi oyunun yenilenmiş sürümünü ve yeniden yapımını istiyor. Aşağıdan göz atabileceğiniz listelerde, Assassin's Creed, Bloodborne, Bully, Dragon Age: Origins, Fallout, Red Dead Redemption 2, Resident Evil 5 ve Uncharted: Drake's Fortune gibi öne çıkan isimlerin olduğunu görebiliyoruz.

Yenilenmiş Sürümler

Batman: Arkham Origins

Bloodborne

Bully

Dragon Age Origins

The Elder Scrolls: Morrowind

Fallout: New Vegas

Red Dead Redemption 2

Yeniden Yapımlar

Assassin’s Creed

Chrono Trigger

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Fallout

Rayman Origins

Resident Evil 5

Uncharted: Drake’s Fortune

Listede ayrıca yenilenmiş sürüm veya yeniden yapım olarak küllerinden doğabilecek oyunlar da bulunuyor. Bunlar da orijinal Assassin's Creed, Far Cry ve God of War oyunlarının yanı sıra The Legend of Zelda: Ocarina of Time olarak sıralanıyorlar.

Ampere, Şirketlerin Ellerindeki Potansiyeli Değerlendirmediği Görüşünde

Analist şirketine göre yayıncılar, ellerindeki potansiyelin ne seviyede büyük olduğunun tam anlamıyla farkında değiller. Yayınlanan rapora göre, genel olarak yeniden yapım oyunlar daha fazla ilgi görüyor. Neticede ise hem yenilenmiş sürüm oyunlar ve hem de yeniden yapımlar, her halükarda satış anlamında hayal kırıklığı yaratmıyor.

Bakalım önümüzdeki yıllarda bu trend ne yönde seyredecek ve uzun zamandır talep edilen Bloodborne ve Red Dead Redemption 2 gibi yapımların mevcut nesil sürümlerini ve Uncharted: Drake's Fortune ve Resident Evil 5 oyunlarının yeniden yapımlarını görebilecek miyiz? Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.