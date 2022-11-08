Oyunda Ölenleri Gerçek Hayatta Öldürebilecek VR Gözlüğü Geliştirildi

Oculus VR Kurucusu ve Oculus Rift'in tasarımcısı Palmer Luckey, oyunda ölenleri gerçek hayatta öldürebilecek bir VR Gözlüğü geliştirdiklerini iddia etti. Luckey, yayımladığı blog yazısında yeni sanal gerçeklik gözlüğüne dair çeşitli bilgiler paylaştı.

Yeni VR Gözlüğü, Oyunda Öldüğünüzde Gerçekten Ölmenize Neden Olacak

Oculus VR Kurucusu ve Oculus Rift'in tasarımcısı Palmer Luckey, yeni bir sanal gerçeklik gözlüğü geliştirdiklerini belirtti. Aktarılan bilgilere göre geliştirilen sanal gerçeklik gözlüğü, dijital dünyada ölen kişileri gerçek hayatta da öldürebilecek şekilde tasarlandı.

Palmer Luckey, yayımladığı blog yazısında söz konusu VR gözlüğüne dair bazı bilgiler paylaştı. Luckey, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Genellikle farklı bir proje için kullandığım patlayıcı şarj modüllerinden üçünü kullandım ve bunları ekranın belirli bir frekansta kırmızı yanıp söndüğünü algılayabilen bir fotosensöre bağlayarak geliştirici tarafında oyun entegrasyonunu çok kolay hâle getirdim. Oyun sonu ekranı görüntülendiğinde, patlayıcılar ateşlenir ve kullanıcının beynini anında yok eder."

Başka bir deyişle Luckey, temel olarak 2000'lerin ortalarında yayımlanan Sword Art Online (SAO) adlı animeyi hayata geçirdi. Luckey, projesinin arkasındaki en büyük ilham kaynağının SAO olduğunu belirtiyor. Söz konusu animede karakterler, kullanıcıyı öldürme yeteneğine sahip NerveGear adlı bir cihaz kullanıyor.

Luckey, "Gerçek hayatınızı sanal avatarınıza entegre etme fikri beni her zaman büyüledi. Riskleri anında maksimum seviyeye çıkarıyorsunuz ve insanları sanal dünya ve içindeki oyuncularla nasıl etkileşime girdiklerini temelde yeniden düşünmeye zorluyorsunuz" dedi.

Palmer Luckey, "Kaliteli grafikler, bir oyunun daha gerçek görünmesini sağlayabilir fakat sadece ciddi sonuçların olduğu bir tehdit, oyunu gerçek hissettirebilir" ifadelerine de yer verdi ve açıklamasında şu ifadeleri de kullandı:

"Bu elbette mükemmel bir sistem değil. NerveGear gibi kulaklığı çıkarmayı veya yok etmeyi imkânsız kılacak bir mekanizma için planlarım var."

Luckey, geliştirdikleri sanal gerçeklik gözlüğünde meydana gelebilecek ve kullanıcıyı yanlış bir zamanda öldürebilecek çeşitli arızaların mevcut olduğunu belirtti. Bu sebepten ötürü cihazı kendisinin kullanmadığını ifade etti.