Yeni Hat Alacaklara Dikkat: Özel İletişim Vergisi Zamlandı!

2023 yılı itibarıyla, mobil telefon aboneliğinin ilk kurulumunda alınan Özel İletişim Vergisi, 260 TL'den yüzde 53.8 artışla 400 TL'ye çıkarıldı.

1999 Gölcük depremi sonrasında başlatılan Özel İletişim Vergisi, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle birlikte mevcut 260 TL'lik vergiye 140 TL'lik bir zamla birlikte 400 TL olarak belirlendi.

Halk TV'nin bildirdiğine göre, bu kararın ardından yeni hat sahibi olacak herkes, faturalı ya da faturasız olmaksızın Özel İletişim Vergisi ödemek zorunda kalacak.

Belirlenen 400 TL'lik miktar, operatörlere iletilmesi durumunda 12 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Ayrıca, Özel İletişim Vergisi'nde yapılan artışın yanı sıra, cep telefonu kullanıcılarından her ay düzenli olarak tahsil edilen 'Telsiz Kullanım Ücreti' de yeni yılda zamlandı. 2023 yılında 9,43 TL olan ücret, yeni yılla birlikte 15 TL seviyelerine yükseldi.

