Türksat Kablonet ve Kablo TV’ye Zam Geldi: Yeni Fiyatları Açıklandı!

Türksat, Kablonet ve Kablo TV'de Fiyat Değişikliği. 2024 Öncesinde Yeni Tarifeler Belirlendi. İşte detaylar!

Mete Ülken
Mete Ülken -

Türksat, Kablonet ve Kablo TV hizmetlerinde yeni fiyatlandırma detaylarını paylaştı. Yeni tarifeler, 29 Aralık itibariyle yürürlüğe girecek. Türksat, 2024 öncesi dönemde sunulan tüm hizmetler için fiyat politikasını güncelledi. 29 Aralık tarihinden itibaren geçerli olacak olan yeni ücretler kamuoyuna duyuruldu. Mevcut fiyatlar üzerinde değişiklik yapmak isteyenlerin, güncellenmiş tarifelere hızlı bir şekilde göz atması gerekecek gibi görünüyor. Yeni fiyatlandırma, muhtemelen tartışmalara yol açacak.

Kotalı ve Duran Kotalı Kablonet Hizmetleri

İndirme Hızı Kota Tarife Fiyatı
16 Mbps’e kadar 10 GB 350,00 TL
25 Mbps’e kadar 75 GB 350,00 TL
25 Mbps’e kadar 150 GB 380,00 TL
25 Mbps’e kadar 250 GB 400,00 TL
50 Mbps’e kadar 250 GB 420,00 TL
50 Mbps’e kadar 500 GB 520,00 TL
50 Mbps’e kadar 500 GB 520,00 TL
100 Mbps’e kadar 500 GB 580,00 TL

Sınırsız kablonet hizmetleri

İndirme hızı Yükleme hızı Tarife fiyatı
16 Mbps’e kadar 2 Mbps’e kadar 500,00 TL
25 Mbps’e kadar 2 Mbps’e kadar 520,00 TL
35 Mbps’e kadar 5 Mbps’e kadar 540,00 TL
50 Mbps’e kadar 5 Mbps’e kadar 560,00 TL
50 Mbps’e kadar 20 Mbps’e kadar 650,00 TL
75 Mbps’e kadar 5 Mbps’e kadar 560,00 TL
100 Mbps’e kadar 5 Mbps’e kadar 600,00 TL
100 Mbps’e kadar 20 Mbps’e kadar 750,00 TL

DSL sınırsız kablonet hizmetleri

İndirme Hızı Yükleme Hızı Tarife fiyatı
16 Mbps'ye kadar 2 Mbps'ye kadar 500,00 TL
24 Mbps'ye kadar 3 Mbps'ye kadar 520,00 TL
35 Mbps'ye kadar 3 Mbps'ye kadar 540,00 TL
50 Mbps'ye kadar 4 Mbps'ye kadar 560,00 TL
75 Mbps'ye kadar 4 Mbps'ye kadar 580,00 TL
100 Mbps'ye kadar 4 Mbps'ye kadar 600,00 TL

Kablo TV ücretleri de Açıklandı!

Güncellemelerle birlikte, analog Kablo TV iletim bedeli 4,00 TL'ye, analog Kablo TV içerik ücreti ise 96,00 TL'ye çıkarıldı. Tüm Kablo TV ücretleri ise aşağıdaki şekildedir:

Hizmet Hizmet fiyatı
KabloTV İletim Bedeli 4,00 TL
KabloTV Giriş Paket İçerik Ücreti (KabloTV Giriş Paketi) 66,00 TL
KabloTV Temel Paket İçerik Ücreti (KabloTV Giriş+Temel Paketi) 76,00 TL
KabloTV Üst Paket İçerik Ücreti (KabloTV Giriş+Temel+Üst Paketi) 86,00 TL
Gümüş Sinema Paketi 55,00 TL
Altın Sinema Paketi 65,00 TL
Premium Spor Paketi 50,00 TL
Filmbox+ İçerik 20,00 TL
Nat-Geo Now İçerik 30,00 TL
S Sport Plus İçerik 50,00 TL

Türksat 5B Fırlatışına Özel Türksat NFT'leri Hazırlandı
İNTERNET

Türksat 5B Fırlatışına Özel Türksat NFT'leri Hazırlandı

Türksat AŞ tarafından Türksat 5B uydusunun fırlatılacağını duyurulmasının üzerine yeni bir NFT koleksiyonu hazırlandı. Türksat 5B için Türksat NFT'leri oluşturan şirket, ayrıca öğrencilere de ufak bir sürpriz yaptığını duyurdu.

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