Türksat Kablonet ve Kablo TV’ye Zam Geldi: Yeni Fiyatları Açıklandı!

Türksat, Kablonet ve Kablo TV hizmetlerinde yeni fiyatlandırma detaylarını paylaştı. Yeni tarifeler, 29 Aralık itibariyle yürürlüğe girecek. Türksat, 2024 öncesi dönemde sunulan tüm hizmetler için fiyat politikasını güncelledi. 29 Aralık tarihinden itibaren geçerli olacak olan yeni ücretler kamuoyuna duyuruldu. Mevcut fiyatlar üzerinde değişiklik yapmak isteyenlerin, güncellenmiş tarifelere hızlı bir şekilde göz atması gerekecek gibi görünüyor. Yeni fiyatlandırma, muhtemelen tartışmalara yol açacak.

Kotalı ve Duran Kotalı Kablonet Hizmetleri

İndirme Hızı Kota Tarife Fiyatı 16 Mbps’e kadar 10 GB 350,00 TL 25 Mbps’e kadar 75 GB 350,00 TL 25 Mbps’e kadar 150 GB 380,00 TL 25 Mbps’e kadar 250 GB 400,00 TL 50 Mbps’e kadar 250 GB 420,00 TL 50 Mbps’e kadar 500 GB 520,00 TL 50 Mbps’e kadar 500 GB 520,00 TL 100 Mbps’e kadar 500 GB 580,00 TL

Sınırsız kablonet hizmetleri

İndirme hızı Yükleme hızı Tarife fiyatı 16 Mbps’e kadar 2 Mbps’e kadar 500,00 TL 25 Mbps’e kadar 2 Mbps’e kadar 520,00 TL 35 Mbps’e kadar 5 Mbps’e kadar 540,00 TL 50 Mbps’e kadar 5 Mbps’e kadar 560,00 TL 50 Mbps’e kadar 20 Mbps’e kadar 650,00 TL 75 Mbps’e kadar 5 Mbps’e kadar 560,00 TL 100 Mbps’e kadar 5 Mbps’e kadar 600,00 TL 100 Mbps’e kadar 20 Mbps’e kadar 750,00 TL

DSL sınırsız kablonet hizmetleri

İndirme Hızı Yükleme Hızı Tarife fiyatı 16 Mbps'ye kadar 2 Mbps'ye kadar 500,00 TL 24 Mbps'ye kadar 3 Mbps'ye kadar 520,00 TL 35 Mbps'ye kadar 3 Mbps'ye kadar 540,00 TL 50 Mbps'ye kadar 4 Mbps'ye kadar 560,00 TL 75 Mbps'ye kadar 4 Mbps'ye kadar 580,00 TL 100 Mbps'ye kadar 4 Mbps'ye kadar 600,00 TL

Kablo TV ücretleri de Açıklandı!

Güncellemelerle birlikte, analog Kablo TV iletim bedeli 4,00 TL'ye, analog Kablo TV içerik ücreti ise 96,00 TL'ye çıkarıldı. Tüm Kablo TV ücretleri ise aşağıdaki şekildedir: