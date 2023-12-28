Türksat Kablonet ve Kablo TV’ye Zam Geldi: Yeni Fiyatları Açıklandı!
Türksat, Kablonet ve Kablo TV'de Fiyat Değişikliği. 2024 Öncesinde Yeni Tarifeler Belirlendi. İşte detaylar!
Türksat, Kablonet ve Kablo TV hizmetlerinde yeni fiyatlandırma detaylarını paylaştı. Yeni tarifeler, 29 Aralık itibariyle yürürlüğe girecek. Türksat, 2024 öncesi dönemde sunulan tüm hizmetler için fiyat politikasını güncelledi. 29 Aralık tarihinden itibaren geçerli olacak olan yeni ücretler kamuoyuna duyuruldu. Mevcut fiyatlar üzerinde değişiklik yapmak isteyenlerin, güncellenmiş tarifelere hızlı bir şekilde göz atması gerekecek gibi görünüyor. Yeni fiyatlandırma, muhtemelen tartışmalara yol açacak.
Kotalı ve Duran Kotalı Kablonet Hizmetleri
|İndirme Hızı
|Kota
|Tarife Fiyatı
|16 Mbps’e kadar
|10 GB
|350,00 TL
|25 Mbps’e kadar
|75 GB
|350,00 TL
|25 Mbps’e kadar
|150 GB
|380,00 TL
|25 Mbps’e kadar
|250 GB
|400,00 TL
|50 Mbps’e kadar
|250 GB
|420,00 TL
|50 Mbps’e kadar
|500 GB
|520,00 TL
|50 Mbps’e kadar
|500 GB
|520,00 TL
|100 Mbps’e kadar
|500 GB
|580,00 TL
Sınırsız kablonet hizmetleri
|İndirme hızı
|Yükleme hızı
|Tarife fiyatı
|16 Mbps’e kadar
|2 Mbps’e kadar
|500,00 TL
|25 Mbps’e kadar
|2 Mbps’e kadar
|520,00 TL
|35 Mbps’e kadar
|5 Mbps’e kadar
|540,00 TL
|50 Mbps’e kadar
|5 Mbps’e kadar
|560,00 TL
|50 Mbps’e kadar
|20 Mbps’e kadar
|650,00 TL
|75 Mbps’e kadar
|5 Mbps’e kadar
|560,00 TL
|100 Mbps’e kadar
|5 Mbps’e kadar
|600,00 TL
|100 Mbps’e kadar
|20 Mbps’e kadar
|750,00 TL
DSL sınırsız kablonet hizmetleri
|İndirme Hızı
|Yükleme Hızı
|Tarife fiyatı
|16 Mbps'ye kadar
|2 Mbps'ye kadar
|500,00 TL
|24 Mbps'ye kadar
|3 Mbps'ye kadar
|520,00 TL
|35 Mbps'ye kadar
|3 Mbps'ye kadar
|540,00 TL
|50 Mbps'ye kadar
|4 Mbps'ye kadar
|560,00 TL
|75 Mbps'ye kadar
|4 Mbps'ye kadar
|580,00 TL
|100 Mbps'ye kadar
|4 Mbps'ye kadar
|600,00 TL
Kablo TV ücretleri de Açıklandı!
Güncellemelerle birlikte, analog Kablo TV iletim bedeli 4,00 TL'ye, analog Kablo TV içerik ücreti ise 96,00 TL'ye çıkarıldı. Tüm Kablo TV ücretleri ise aşağıdaki şekildedir:
|Hizmet
|Hizmet fiyatı
|KabloTV İletim Bedeli
|4,00 TL
|KabloTV Giriş Paket İçerik Ücreti (KabloTV Giriş Paketi)
|66,00 TL
|KabloTV Temel Paket İçerik Ücreti (KabloTV Giriş+Temel Paketi)
|76,00 TL
|KabloTV Üst Paket İçerik Ücreti (KabloTV Giriş+Temel+Üst Paketi)
|86,00 TL
|Gümüş Sinema Paketi
|55,00 TL
|Altın Sinema Paketi
|65,00 TL
|Premium Spor Paketi
|50,00 TL
|Filmbox+ İçerik
|20,00 TL
|Nat-Geo Now İçerik
|30,00 TL
|S Sport Plus İçerik
|50,00 TL
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