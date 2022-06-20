Apple Özelleştirilmiş MacBook Pro Modellerinin Siparişlerini Erteliyor

Apple'ın M2 işlemcili ilk dizüstü bilgisayarı olan yeni 13 inç MacBook Pro'yu almak istiyorsanız, özelleştirilmiş modeller Ağustos'a kadar gönderilemeyeceği için biraz beklemeniz gerekecek. Mac Rumors'un bildirdiği üzere nakliye gecikmeleri yeni MacBook Pro'nun özel yapılandırmalarını etkiliyor, bu nedenle 24 GB RAM'le gelecek şekilde yapılandırırsanız, şu anda en erken 3 Ağustos ile 10 Ağustos'ta elinize ulaştırılabiliyor.

Bununla birlikte hazır konfigürasyonlarını Apple'dan satın almayı tercih ederseniz teslimatı resmî lansman günü olan 24 Haziran'da başlayacak şekilde alabilirsiniz.

Şimdilik bu tarihler ABD için geçerli olsa İngiltere'de de aynı problem mevcut. ABD'ye kıyasla İngiltere'de RAM'i 16 olarak yapılandırmak, teslimat tarihini 4 Temmuz ila 6 Temmuz olarak gösteriyor ve bunu 24 GB'a yükseltmek teslimat tahminini 2 Ağustos'a taşıyor. Şu an birçok bölgede bu tür RAM yapılandırmaları tahmini teslim tarihini ileriye atıyor.

MacBook Air İçin de Hâlâ Net Bir Lansman Tarihi Yok

M2 işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB ya da 512 GB depolama ile gelen temel modellerden herhangi birini kullanmaktan memnunsanız bu haftanın sonunda lansman gününde bilgisayarınıza sahip olabilirsiniz ancak M2 işlemcinin ana satış sebeplerinden biri olan yeni 24 GB RAM seçeneği de dâhil olmak üzere daha iddialı özellikler istiyorsanız beklemekten başka imkân yok gibi görünüyor.

Apple daha önce tedarik sorunlarının 2022 boyunca ürünlerini etkileyeceğini ve bunun şirkete 4 ila 8 milyar dolar arasında bir maliyete mal olabileceğini açıkça belirtmişti. Ayrıca 13 inç MacBook Pro, 24 Haziran Cuma günü piyasaya sürülecek olsa da Apple henüz yeni MacBook Air için somut bir lansman tarihi vermedi ve yalnızca Temmuz'da çıkacağını söyledi.