Ozon Tabakasındaki Delik Sanıldığının Aksine İyileşmiyor Olabilir!

Ozon tabakasındaki delik iyileşiyordu ya da en azından bilim insanları böyle olduğunu iddia ediyordu. Sera gazı emisyonlarının verdiği zararın zamanla kapandığı söyleniyor olsa da yeni bir çalışma tüm bu iddiaları çürütebilir.

Bu hafta Nature Communications dergisinde yayınlanan yeni çalışmaya göre Antarktika'daki büyük ozon deliğindeki ozon seviyeleri 2004 yılından bu yana %26 oranında azaldı.

Otago Üniversitesi'nde doktora öğrencisi ve çalışmanın başyazarı olan Hannah Kessenich, bunun deliğin "sadece alan olarak büyük kalmadığı, aynı zamanda Antarktika'nın büyük bölümünde daha da derinleştiği" anlamına geldiğini söylüyor.

Ozon Tabakasındaki Delik Daha da Derinleşiyor

Göründüğünün aksine "ozon deliği" aslında gezegenimizin ozon tabakasındaki bir delik değil. Bunun yerine ozon tabakası içinde diğerlerine göre çok daha ince bir alan. Dolayısıyla bizi Güneş'in yaydığı güçlü ve ölümcül UV ışınlarından korumaya devam etse de bu bölgede bu durum çok daha zayıf gerçekleşiyor.

Bilim insanları daha önce ozon tabakasının Montreal Protokolü kapsamında iyileşmesi için çaba göstermiş, bu kapsamda birçok ülke Antarktika üzerindeki alanın incelmesine neden olan 100'den fazla ozon tabakasını incelten kimyasalın kullanımını aşamalı olarak azaltmayı ya da tamamen yasaklamayı kabul etmişti. Bu yılın başlarında bilim insanları ozon tabakasındaki deliğin iyileşmekte olduğu konusunda bize güvence de vermişlerdi.

Eğer bu yeni çalışma doğruysa delik düşündüğümüz kadar iyileşmemiş olabilir.

Araştırmacılar ozon deliklerinin büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunabilecek pek çok faktör olduğunu, bunların arasında gezegeni ısıtan kirliliğin - ki bu kirlilik günümüzde de küresel ısınma ve iklim değişikliği sorunlarına yol açmaya devam etmekte- yanı sıra güneş döngüsündeki değişikliklerin de bulunduğunu belirtiyorlar.

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