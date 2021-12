Paint Karanlık Mod Görüntüleri Ortaya Çıktı

Microsoft, Windows 11'de Paint karanlık mod seçeneğini test ediyor. Ekran görüntüleri paylaşılan yeni seçenek, Paint'i özellikle geceleri kullanmayı oldukça kullanışlı hale getiriyor.

Şirket, yeniden ele alınan Paint'i eylül ayında Dev Channel kullanıcıları ile test etmeye başlamıştı. Yeniden tasarlanan Paint, klasik Paint'in daha modern bir hale kavuşmasını sağlıyor. Görünüşe bakılacak olursa da eski Paint kodlarına dayanıyor. Bu nedenle kullanıcı deneyimde çok büyük değişiklikler görmek çok olası değil.

Yeni Paint uygulamasında öne çıkan bazı farklılıklar arasında yuvarlatılmış köşeler, yeniden ele alınan fırça, modern renk seçici yer alıyor. Düzenlenen uygulama ayrıca Mica desteğine de sahip.

Mica, masaüstü arka planına hâkim tonların Paint ve benzeri uygulamalarda da geçerli olmasını sağlar. Arka plan açık tonlardaysa uygulama da açık tonlarda olur, arka plan koyu tonlardaysa uygulama da koyu tonlarda olur.

Paint hala geliştirilme aşamasında ve koyu mod gibi bazı özellikler şu anda mevcut değil. Bununla birlikte Microsoft şu anda söz konusu özellikleri kullanıcılarla buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ahmed Walid tarafından paylaşılan ekran görüntülerinden de görülebileceği üzere yeni Paint göz yorucu olmaktan uzak bir tasarıma sahip oluyor.

Remember dark mode #paint patch that I tweeted about before?

Well, I'm releasing the XBFs!

thanks to @minusium for testing it and providing screenshotshttps://t.co/h3bvVzZOCb



(this will only work on the latest dev ring (FAST) build)#mspaint #Microsoft #Windows #Windows11 pic.twitter.com/wrN8e0xRjh