Palworld Çıkışıyla Bir Günde İki Milyon Kopya Sattı: Oyuncu Sayısı Rekora Gidiyor!

Geliştirici Pocketpair'in yepyeni açık dünya ve hayatta kalma oyunu Palworld, 24 saat içinde 2 milyon kopyayı aşan satışlarıyla harika bir başlangıç yaptı.

Palworld, dün Steam üzerinden erken erişimde yayınlandı ve geliştirici Pocketpair tarafından açıklandığı üzere, oyunun sadece 1 milyondan fazla kopyası yaklaşık sekiz saat içinde satıldı.

Palworld, Anlık Oyuncu Sayısı Yarım Milyonu Aştı

Oyunun Steam'de yayınlanmasından kısa bir süre sonra, oyun 370 binden fazla eş zamanlı oyuncuya sahip oldu ve Steam'de bir oyun için "Tüm Zamanların En İyi 25 Çıkış Yapan Oyunu" arasına girerek GTA V, Monster Hunter World, Starfield, Halo: Infinite, Skyrim ve diğer birçok AAA oyunun tüm zamanlardaki 24 saatlik eş zamanlı oyuncu zirvesini geride bıraktı.

Birkaç saat önce ise Pocketpair'in oyunu yarım milyon eş zamanlı oyuncu zirvesini aşmayı başararak Steam'de bir oyun için şimdiye kadarki en iyi çıkış yapan oyunlar arasında 12. sırayı aldı.

Bu rakamlar kesinlikle etkileyici ve dahası oyun çıkışından bu yana Game Pass'te yer alıyor ve insanlar buna rağmen oyunu Steam'den satın almayı tercih etmiş gibi görünüyor.

Peki siz Palworld oynama şansı yakaladınız mı? Oyun hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.