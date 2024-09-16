Bir Döneme Damga Vuran Palworld İçin Açıklama Geldi: Ücretsiz Olacak mı?

Bu yılın başlarında Pocket Pair tarafından piyasaya sürülen ve Pokémon benzeri konseptiyle tüm dünyada popüler hale gelen Palworld, eski günlerinden bir hayli uzakta. İlk çıkış yaptığı dönemde 2 milyon eş zamanlı oyuncu sayısını aşan ve Steam tarihinin en çok oynanan üçüncü oyunu olmayı başaran yapımla ilgili hayranlarını biraz üzecek bir açıklama geldi.

Geliştiricisi Açıkladı: Palworld Ücretsiz Olmayacak

Son dönemde Palworld'ün ücretsiz hale getirileceği ve canlı hizmet (live-service) konseptini benimseyeceği yönünde birçok iddia ortaya atıldı. Ancak, geliştirici stüdyo kısa süre önce yaptığı bir açıklamayla bu tür söylentileri net bir şekilde yalanladı.

İşte Pocket Pair tarafından yapılan açıklama;

O zamanlar Palworld'ün büyümeye devam eden uzun ömürlü bir oyun yaratması için hâlâ en iyi yolu düşünüyorduk. İdeal yolu bulmak oldukça zor olduğundan bunu şirket içinde hala tartışıyoruz ancak F2P/GaaS yaklaşımının bizim için uygun olmadığına zaten karar verdik. Palworld hiçbir zaman bu model düşünülerek tasarlanmamıştı ve bu noktada oyunu uyarlamak için çok fazla çalışma yapılması gerekecekti. Ayrıca oyuncularımızın istediğinin bu olmadığının bilincindeyiz ve oyuncularımıza her zaman öncelik veriyoruz.

Yukarıdaki açıklamayı göz önünde bulundurarak Palworld'ün oynaması ücretsiz bir oyun veya live-service modeli benimsemeyeceğini söyleyebiliriz. Özellikle Concord ve Suicide Squad: Kill The Justice League gibi son dönemin live-service yapımlarının adeta bir felaketle sonuçlandığı bir ortamda bu kararın oldukça doğru olduğunu belirtmek mümkün.

Son olarak, oyunun Steam'de 14,99 dolardan (507 TL) satıldığını belirtelim.