Kamera Değil Adeta Canavar: Panasonic Lumix G9 II Tanıtıldı

Panasonic,Lumix kameralar ve Viera televizyonlar üreten, dünyanın en büyük plazma TV üreticisidir. Son tanıtımını yaptığı modeli ise Panasonic Lumix G9 II. Profesyonel kullanıcıları hedef alan kameranın teknik anlamda oldukça donanımlı.

Odak Noktası Videolar

Hazırladığı kamera modelleri özellikle video tarafında dikkat çeken Panasonic, yeni modeli Panasonic Lumix G9 II ile yine odak noktaya yüksek video performansını koyuyor. Teknik olarak bakarsak 25,2 megapiksel çözünürlükte 4/3-type Live MOS sensörü merkeze alıyor.

Bünyesinde hareketli bir dokunmatik ekran ile yüksek çözünürlükte OLED vizör yer alan ürün, yerleşik olarak 5.7K çözünürlükte 60/50p 10 bit görüntü kaydı yapabiliyor, çözünürlük 4K’ya çekildiği zaman 120 fps seviyesini görebiliyor.

5.8K çözünürlükte 30 fps kaydı merkeze alan bir anamorfik çekim modu da taşıyan Lumix G9 II, USB-SSD üzerinden ProRes 5.7K ve ALL-Intra 800 Mbps kapısını da aralıyor. AFS modunda saniyede 75 fotoğraf, AFC modunda ise saniyede 60 fotoğraf çekebiliyor. Lensleri değiştirilebilir gövde, otomatik netleme sistemini merkeze alıyor.

WiFi ve Bluetooth ile uzaktan kontrol edilebiliyor ve bu teknolojileri kullanarak kablosuz görüntü aktarımı yapabiliyor. Zorlu hava şartlarına dayanıklı Panasonic Lumix G9 II için ileride Türkiye satışı da olacaktır. Modelin yurt dışı satış fiyatı ise 1.900 dolar seviyesinde yer alıyor.

Siz profesyonel çekimleriniz için bu modeli tercih eder misiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.