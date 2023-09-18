Panasonic, Oyuncular İçin Geliştirdiği Omuz Hoparlörünü Tanıttı!

Yıllardır herkesin ürünlerini severek kullandığı Japon elektronik markası Panasonic, omuz hoparlörünün yeni modelini tanıttı. Oyuncuların kullanımı için geliştirilen hoparlör, müzik ve diğer ses içeriklerini dinlemeye yarayacak.

Omuzlara oturarak titreşimleri iç kulaklara aktaran hoparlörün ismi SC-GNW10. Cihazın yakın zamanda piyasaya çıkması bekleniyor.

17 Kasım'da Çıkacak!

Markanın yeni tanıttığı hoparlör, 2021 modeli SPEC-GN01'in yükseltilmiş versiyonu olarak 17 Kasım'da satışa sunulacak. SC-GNW10, eski modeline göre çok daha gelişmiş özelliklere sahip.

SC-GNW10 boyun hoparlörü, dört adet 38 mm hoparlör ünitesine sahip. Yani bir önceki modelin boyutundan 1,25 kat daha büyük. Cihazın ayrıca Windows PC uygulaması “SOUNDSLAYER Engine” ile de uyumlu olduğu biliniyor.

Ekolayzır ayarlarını bireysel tercihlere göre özelleştirebilen kullanıcılar, RPG Modu, FPS Modu ve Ses Geliştirme Modu olmak üzere üç farklı ses çıkış moduna sahip olacak.

Bu modlar sayesinde farklı oyun türleriyle ilgilenen oyuncular, daha özel bir ses deneyimi yaşayacak.

Köprücük kemiğine yerleşen ve kullanımı rahat olan hoparlörün uç kısımlarında LED ışıklar bulunuyor. Böylece hoparlör hem şık hem de ergonomik br tasarıma sahip oluyor.

Gürültü engelleyici özelliği bulunan cihazın 2,4 GHz ses sinyaliyle çalışan özel, düşük gecikmeli kablosuz bağlantısı bulunuyor. SC-GNW10'un 2023 Tokyo Game Show'da yer alacağı söyleniyor.

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