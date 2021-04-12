Pandeminin Eğitime Etkisinin Nasıl Olduğu Ortaya Çıktı

Pandeminin eğitime etkisi konulu bir araştırma yapıldı. Oxford Üniversitesi Leverhulme Demografik Bilimler Merkezi'nden akademisyenler, okulların kapatıldığı Hollanda'daki öğrencileri inceledi. Yapılan araştırmanın sonuçları paylaşıldı.
Pandeminin Eğitime Etkisi: Kayıplara Yol Açtı
Independent Türkçe'nin haberine göre, bilim dergisi PNAS'te paylaşılan araştırma, uzaktan eğitimin büyük öğrenme kayıplarına yol açtığını gösterdi. İlkokul düzeyindeki öğrencilerde nerdeyse hiç öğrenme olmadığı belirtilirken öğrencilerin öngörülen ilerleme oranlarının ortalama yüzde 20 gerisinde kaldığı aktarılmakta.
Araştırma ekibinde yer alan Dr. Per Engzel açıklamasında "Öğrenciler uzaktan eğitimle ya çok az ilerleme kaydetti ya da hiç ilerleme kaydetmedi. Öğrenme kayıpları özellikle eğitim seviyesinin düşük olduğu ebeveynlerin çocuklarında yoğunlaştı. Öğrenme kaybı bu kişilerde, diğerlerine göre yaklaşık yüzde 50 daha fazlaydı." dedi.
Hollanda'daki bazı okullarda öğrencilerin öğrenmede çok az bir kayıp yaşadığı veya hiç yaşamadığı da paylaşılan bilgiler arasında bulunuyor.
MEB'den Uzaktan Eğitim Kalıcı Olacak Açıklaması
Türkiye'de eğitim - öğretim koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıldır EBA TV ve EBA üzerinden yürütülüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz haftalarda eğitim öğretim ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti:
"Salgın bitse de uzaktan eğitim artık kalıcı olacak. EBA altyapımızı güçlendirdik. Hibrit modelini uygulamaya ilişkin ciddi bir deneyimimiz oldu. Bundan sonraki süreçte hangi derslerin yüz yüze hangi derslerin uzaktan yapılabileceğine ilişkin çalışmalardan sonra yeni yol haritası belirleyeceğiz. Birçok okulumuzun buna ilişkin altyapısı uygun.
Uzaktan eğitim dönemi, oluşturduğu güçlüklerin yanında büyük fırsatlar da getirdi. Bakanlığımız tarafından yıllardır gerçekleştirilmeye çalışılan eğitim-öğretim ortamlarının teknolojiyle bütünleştirilmesi çalışmaları için bir kaldıraç görevi gördü.
EBA platformu dünyanın en çok ziyaret edilen eğitim sitesi haline geldi.
Uzaktan eğitimde küçük yaş grubundaki öğrencilerimizde, gelişim düzeyinin getirdiği faktörlere bağlı olarak bazı zorluklar yaşandı. Ortaokul öğrencileri ise uzaktan eğitime daha kolay adapte oldu. Süreci daha kolay yönettik.
Eğitim yılı 1'inci dönemi itibarıyla; canlı ders düzenleyen öğretmen sayısı toplamı 884 bin 804 oldu. Öğrencilerin bu derslere katılım yüzdesi, ilkokul seviyesinde yüzde 66, ortaokul seviyesinde yüzde 73, lise seviyesinde yüzde 77 olarak gerçekleşti.
Ayrıca bu süreç bize bazı dersleri uzaktan eğitimle verebileceğimizi gösterdi. Bu durumun devam ettirilebileceğini düşünüyoruz. Eğer salgın olmasaydı yıllar alacak bir deneme sürecini aşmış olduk."
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