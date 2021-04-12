Pandeminin Eğitime Etkisinin Nasıl Olduğu Ortaya Çıktı

Pandeminin eğitime etkisi konulu bir araştırma yapıldı. Oxford Üniversitesi Leverhulme Demografik Bilimler Merkezi'nden akademisyenler, okulların kapatıldığı Hollanda'daki öğrencileri inceledi. Yapılan araştırmanın sonuçları paylaşıldı.

Pandeminin Eğitime Etkisi: Kayıplara Yol Açtı

Independent Türkçe'nin haberine göre, bilim dergisi PNAS'te paylaşılan araştırma, uzaktan eğitimin büyük öğrenme kayıplarına yol açtığını gösterdi. İlkokul düzeyindeki öğrencilerde nerdeyse hiç öğrenme olmadığı belirtilirken öğrencilerin öngörülen ilerleme oranlarının ortalama yüzde 20 gerisinde kaldığı aktarılmakta.

Araştırma ekibinde yer alan Dr. Per Engzel açıklamasında "Öğrenciler uzaktan eğitimle ya çok az ilerleme kaydetti ya da hiç ilerleme kaydetmedi. Öğrenme kayıpları özellikle eğitim seviyesinin düşük olduğu ebeveynlerin çocuklarında yoğunlaştı. Öğrenme kaybı bu kişilerde, diğerlerine göre yaklaşık yüzde 50 daha fazlaydı." dedi.

Hollanda'daki bazı okullarda öğrencilerin öğrenmede çok az bir kayıp yaşadığı veya hiç yaşamadığı da paylaşılan bilgiler arasında bulunuyor.

MEB'den Uzaktan Eğitim Kalıcı Olacak Açıklaması

Türkiye'de eğitim - öğretim koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıldır EBA TV ve EBA üzerinden yürütülüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz haftalarda eğitim öğretim ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti: