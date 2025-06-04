Papara'da Alarm: Hesaplar İnceleme İçin Bloke Edildi!

Geçtiğimiz günlerde başlayan ülke genelindeki yasa dışı bahis soruşturması hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Hatırlarsanız, 27 Mayıs tarihinde soruşturma kapsamında dijital ödeme platformu Papara'ya, yasa dışı bahis gelirlerinin aktarımında kilit bir rol oynadığı gerekçesiyle kayyum atanmıştı.

Mahkeme kararı doğrultusunda Papara’ya kayyum olarak atanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), platformda geniş kapsamlı bir inceleme başlattı. Şirket, kullanıcılarına gönderdiği bilgilendirme mesajıyla, hesaplar üzerinde detaylı bir inceleme sürecinin başlatıldığını açıkladı. Bu kapsamda tüm hesaplar bloke edildi.

Hesaplar İnceleme Gerekçesiyle Bloke Edildi!

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, inceleme süreci boyunca tüm hesaplar bloke edilecek. Bu nedenle kullanıcılar hesaplarına erişebilecek ancak herhangi bir finansal işlem gerçekleştiremeyecek. Sürecin hızlı ilerleyeceğini belirten Papara, kullanıcıların mağduriyetini en aza indirmek için çalıştıklarını aktarıyor.

Papara'dan gelen bilgilendirme mesajının tamamı şu şekilde:

"Papara olarak, tüm kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve finansal sistemin şeffaflığını korumak amacıyla hesaplar üzerinde detaylı bir inceleme başlatmış bulunmaktayız. Bu süreçte hesabına giriş yapabilmeye devam edebileceksin; ancak bakiyeni kullanamayacak ve hesabında işlem gerçekleştiremeyeceksin. En kısa sürede incelemeyi tamamlayıp seni yeniden bilgilendireceğiz.”

Ünlü ödeme platformu bu gelişmeyle birlikte bazı işlem limitlerinde geçici olarak değişikliğe gittiğini de açıkladı. Buna göre güncellenen limitler şöyle:

Kendi adına kayıtlı hesaptan Papara hesabına para yatırma: Günlük 10.000 TL

Papara hesabından kendi adına hesaba para gönderme & ATM'den nakit çekme: Günlük 10.000 TL

Papara Card ile harcama ve Papara kullanıcıları arasında para transferi: Günlük 10.000 TL

Bireysel kullanıcılarımız için geçerli işlem limitleri güncellendi. Gelişmeler için takipte kal! 🙌 pic.twitter.com/MJGLwBjQKQ — Papara (@Papara) June 3, 2025

Peki siz Papara'nın başlattığı kapsamlı hesap incelemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...