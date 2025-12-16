Papara İçin Yeşil Işık: Mahkemeden Kritik Karar!

Türkiye’nin en çok kullanılan dijital ödeme platformlarından Papara hakkında kritik bir gelişme yaşandı. Daha önce yasa dışı bahis soruşturması kapsamında alınan kararlarla gündeme gelen şirket, bu kez yargı cephesinden gelen yeni bir ara kararla yeniden gündeme oturdu. İşte detaylar...

Papara İçin Kritik Karar: Yürütme Durduruldu!

Papara Elektronik Para A.Ş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında alınan kararlarla ilgili yeni bir açıklama yayımladı. Hatırlanacağı üzere İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 27 Mayıs 2025 tarihli kararıyla Papara’ya kayyum atanmış ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından verilen faaliyet izni iptal edilmişti.

Bu karar 31 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Papara söz konusu faaliyet izni iptaline karşı hukuki yollara başvurduğunu duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, Ankara 25. İdare Mahkemesi’nde açılan davada 09 Aralık 2025 tarihli ara kararla yürütmenin durdurulmasına hükmedildiği bildirildi.

Bu kararla birlikte TCMB’nin faaliyet izninin iptaline ilişkin işlemi dava sonuçlanana kadar askıya alınmış oldu. Alınan yürütmeyi durdurma kararı sonrası Papara, sistem ve altyapısını yeniden aktif hale getirerek faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı.

Şirket açılacak servisler ve hizmetlerle ilgili gelişmelerin kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacağını vurgularken, mevzuat gereği yasa dışı bahisle mücadele konusunda sıkı kontrol ve denetimlerin sürdürüleceğinin de altını çizdi. Bu gelişme Papara’nın tamamen kapatıldığı yönündeki algıyı da değiştirmiş durumda.

Sürecin henüz kesinleşmediği, nihai kararın yargılama sonunda verileceği belirtilirken; mahkemenin ara kararı, şirket açısından önemli bir hukuki kazanım olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki dönemde davanın nasıl sonuçlanacağı ve düzenleyici kurumların nasıl bir yol izleyeceği yakından takip edilecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.