RTÜK'ü Beklemeden: Jasmine Dizisi Yayından Kaldırıldı Mı?

Son günlerde gündemde olan Jasmine dizisiyle ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. RTÜK tarafından incelemeye alınan Jasmine dizisi HBO Max ile ortak lisans anlaşmasına sahip platform tarafından direkt olarak yayından kaldırıldı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Jasmine Dizisi TV+'dan Kaldırıldı mı?

Geçtiğimiz günlerde Jasmine dizisi başrol oyuncusu Asena Keskinci, küçük yaşlarda rol arkadaşlığı yaptığı Evrim Akın yönündeki iddiaları ile gündeme gelmişti. Devamında gelen süreçte ise dizi yayına girmişti ve müstehcen sahneler sebebiyle olumlu, olumsuz pek çok eleştiriye maruz kalmıştı. Dizi HBO Max üzerinden yayınlanmaktaydı.

Dizi temelde bir hayat kadını ve başından geçen olayları anlatıyor. İlk bölümüyle büyük ses getiren diziyle ilgili gelen tepkiler üzerine RTÜK inceleme başlattığını duyurdu. Bu noktada bazı kullanıcılar dizinin platformlardan kaldırılması gerektiğini savunurken bir kesim de herhangi bir sorun olmadığını bu sebeple yayından kaldırılmaması gerektiğini bildiriyordu.

Konuyla ilgili Twitter üzerinden bazı haber sayfaları ve kullanıcılar dizinin HBO Max'in yayın hakları anlaşması yaptığı Tv+ platformundan yayından kaldırıldığını bildirdi. Bu noktada Tv+ Kütüphanesinde diziyi aratmak istediğinizde herhangi bir sonuç çıkmıyor. Ancak Tv+ platformunda yer alan HBO Max sekmesi üzerinden diziyi izlemenize herhangi bir engel yok.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...