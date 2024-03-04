Papara'dan Yeni Hamle: T-Bank'ı Satın mı Aldı?

Finansal teknoloji şirketi olan Papara, T-Bank'ı satın almak için satış sözleşmesi imzaladı. Yakın zamanda bu satışla ilgili bir açıklama yapılması bekleniyor.

Bu süreç, Papara'nın T-Bank'ın hissedarları olan BankMed ve Arap Bank ile anlaşmasıyla başladı.

Papara'nın Kullanım Alanları Nelerdir?

Papara, Türkiye merkezli bir finans kuruluşudur. Şirket 2016 Ağustos ayından beri faaliyet gösteriyor. 16 Mart 2021'den beri kartları BKM Express destekliyor. Papara Mastercard, Visa, Troy, Bankalararası Kart Merkezi üyesidir.

Papara'nın neredeyse 14 milyon kullanıcısı bulunuyor. Yurt içi ve yurt dışında alışveriş yapma, para gönderme ve alma, harcadıkça promosyon ödemesi alma (Cashback), fatura ödeme, sigorta yapma, oyun ve dijital kod satışı, bağış yapma gibi birçok işlevi bulunuyor.

T-Bank'ın ise Ocak 2007 tarihi itibarıyla hisse devri , Arab Bank ve BankMed'e geçmiştir. 3 Nisan 2007 tarihinde ise Banka’nın adı Turkland Bank A.Ş., kısaltılmış şekliyle T-Bank olarak değiştirilmiştir. Kurumsal ve ticari bankacılık alanlarında faaliyetlerine devam ediyor.