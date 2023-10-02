Papara'ya Uygulama İçi Sohbet Özelliği Geliyor!

2016'dan bu yana 7/24 para transferi ve ödeme hizmetleriyle tanınan finansal teknoloji şirketi Papara, uygulama içi 'Sohbet' özelliğini kullanıma sundu. Bu yeni özellik, Papara kullanıcılarının tanıdık bir mesajlaşma arayüzü kullanarak telefon rehberlerindeki kişilerle mesajlaşma görüşmeleri yapmalarına olanak tanıyor.

İlginç bir şekilde Papara, birçok kullanıcının sohbet amacıyla küçük miktarlarda para göndermek için platformlarını zaten kullandığını ve bu tür işlemlerin ayda 200 binden fazla gerçekleştiğini keşfetti. Entegre bir sohbet deneyimine yönelik bu talebi fark eden Papara, mesajlaşma özelliğini uygulamalarına entegre etmeye karar verdi.

Uygulama İçi Sohbet Özelliği Ne İşe Yarıyor?

Papara kullanıcıları artık kayıtlı kişileriyle sohbet başlatabiliyor ve mesajlaşmayı para transferi ve masraf paylaşımı gibi finansal işlemlerle birleştirebiliyor. Bu yenilikçi yaklaşım, kullanıcıların arkadaşları ve aileleriyle olan finansal etkileşimlerini kolayca takip etmelerini sağlıyor.

İleriye dönük olarak Papara, 'Sohbet' arayüzünü diğer finansal işlemleri de kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor. Sigorta ve yurt dışı para transferleri de dâhil olmak üzere çeşitli finansal ürünler sunan Papara, kapsamlı bir finansal süper uygulama olmayı hedefliyor.

Ürün ve hizmet tekliflerini sürekli olarak geliştiren Papara, kullanıcıların tüm finansal ihtiyaçlarını platformları aracılığıyla karşılayabilecekleri bir gelecek öngörüyor.

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