Para, Mutluluk Getirir mi Sorusunun Yanıtı İçin 37 Milyon TL Dağıtıldı!

Para, mutluluk getirir mi sorusu, yanıtı en fazla merak edilen soruların başında geliyor. Bilim insanları, çok sayıda kişi tarafından merak edilen soruya yanıt aramak için ilginç bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma kapsamında katılımcılara 2 milyon dolar (37 milyon TL) dağıtıldı.

Para, Mutluluk Getirir mi Sorusu Yanıtlandı

Cumhuriyet'teki habere göre bilim insanları, paranın mutluluk getirip getirmeyeceğini öğrenmek için oldukça ilginç bir araştırma yaptı. Böylelikle yıllardır sorulan ve yanıtı kişiden kişiye değişen soru, bilimsel açıdan ele alındı.

Araştırma kapsamında farklı yaşam tarzlarına ve kültürlere sahip katılımcılara kişi başı 10 bin dolar (yaklaşık 186 bin TL) olmak üzere toplamda 2 milyon dolar yani 37 milyon TL dağıtıldı. Katılımcıların üç ay içerisinde bu parayı harcamaları istendi.

Bilim insanları, paraları verdikten sonra katılımcıların yaşamlarını izlemeye başladı. Üç aylık süre zarfında katılımcılar düzenli olarak her ay bir anket doldurdu. Araştırmaya katılan kişilerden ödeme yapıldıktan altı ay sonra farklı bir anket daha doldurmaları istendi.

Anketler beş maddeden oluşan "Yaşam Memnuniyeti Ölçeği" ile olumlu ve olumsuz duyguları analiz eden puanlama sistemini içeriyordu. Araştırmaya, hiç para almayan 100 kişilik bir grup da eklendi.

Gerçekleştirilen araştırmanın sonucunda para alan katılımcıların mutluluk seviyesinde para almayan kişilere kıyasla önemli ölçüde artış meydana geldi. Bu artışın düşük gelirli ülkelerde yaşamını sürdüren kişilerde daha yüksek olduğu gözlemlendi.

Katılımcılar arasında yılda 123 bin dolar ve üzeri kazanç elde eden kişilerin mutluluk seviyesinde önemli bir artış gözlemlenmedi. Kişi başı 10 bin dolar verilen 200 katılımcının toplam yaşam memnuniyeti kişi başına ortalama olarak 0,36 puan artarken bağışçıların memnuniyet seviyesi her biri için tahmini olarak 0,16 puan azaldı.