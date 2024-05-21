Paradox’un “Sims’i Bitirecek” Oyunundan Kötü Haber!

Paradox’un Mart 2023'te duyurduğu ve Eylül 2023 için erken erişim lansmanı planlanan oyun Life by You, daha önce çeşitli iyileştirmelerden kaynaklı olarak Mart 2024'e ve 4 Haziran 2024'e ertelenmişti.

Paradox Tectonic stüdyosunun hayat simülasyonu oyunu Life by You, beklenen çıkış tarihlerini bir kez daha kaçırdı ve üçüncü kez ertelenen oyunun yeni çıkış tarihiyle ilgili Paradox Interactive'in CEO yardımcısı Mattias Lilja açıklama yaptı.

Life by You Yeni Çıkış Tarihi Ne Olacak?

Paradox Interactive'in CEO yardımcısı Mattias Lilja, bir açıklama yaparak, ek geliştirme süresine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Yeni çıkış tarihi hakkında bilgi vermeyi ertelediğini söyleyen Lilja, duyurulduğunda bu tarihe kesinlikle uyacaklarından emin olmak istediklerini vurguladı.

Sadece bu ertelemeyle kalmayan Paradox Interactive, son zamanlarda Cities Skylines 2'nin felaketle sonuçlanan lansmanı ve Prison Architect 2'nin ertelenmesi ile zorlu bir dönemden geçiyor. Bu durum, oyuncular arasında endişelere yol açıyor ve Paradox'un geleceğine dair soru işaretleri oluşturuyor.

Gerginlik yaratan bu ertelemelerin yanı sıra Paradox için yine de olumlu bir gelişme tabii ki var. Paradox Interactive tarafından geliştirilen Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, beklenmedik sorunların çok sık meydana gelmesi nedeniyle birkaç kez ertelenmişti. Son ertelemede oyunun çıkış tarihi Eylül 2024 olarak belirlenmişti ve son gelişmelere göre, oyunun çıkış tarihi ufukta görünmeye başladı.

Yaşanan durumlardan dolayı Paradox'un geleceğine dair endişelere yol açması doğal. Ancak, Paradox'un geçmişteki başarısı ve oyun geliştirme konusundaki deneyimi, bu zorlu dönemden üstesinden gelerek, oyunculara kaliteli oyunlar sunmaya devam edebileceği umudunu da beraberinde getiriyor.