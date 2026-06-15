Anlaşma Resmen Onaylandı: HBO Max ve Dahasının Sahibi Değişiyor

Warner Bros. Discovery'nin en başta Netflix tarafından satın alınması bekleniyordu. Daha sonra devreye başka bir eğlence şirketi de girdi. Dünyanını en büyük dijital yayın platformlarından birinin arkasındaki isim Netflix aradan çıkarken gerekli onayların verilmesiyle beraber bu şirketin de Warner Bros.'u satın almasının önündeki engeller ortadan kalktı.

Warner Bros.'un Yeni Sahibi Kim Olacak?

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Warner Bros. Discovery ile Paramount Skydance arasındaki 111 milyar dolarlık birleşme anlaşmasına resmen onay verdi. Bu sayede iki şirketin birleşmesinin önündeki yasal engeller de tamamen ortadan kalktı. Herhangi bir kısıtlama uygulanmadı veya tavizde bulunulması da şart koşulmadı.

Birleşme üzerine yapılan incelemeler sonucunda rekabete aykırı herhangi bir durum olmadığı belirlendi. Bu anlaşma ile birlikte HBO Max gibi platformların da sahibi hâline gelecek ve büyük olasılıkla Warner Bros.'un platformunu kendi platformu ile birleştirecek olan Paramount Skydance de HBO, Warner Bros. Pictures, TBS, TNT, CNN ve HGTV gibi Warner Bros. Discovery markaları ile aynı çatı altında birleşmeye hazırlanıyor.

Paramount Skydance'in Warner Bros. Discovery'yi satın alması, herkes tarafından olumlu karşılanmadı. Oyuncu, senarist ve yönetmen Mark Ruffalo, Joker'i canlandıran ünlü oyuncu Joaquin Phoenix ve Fight Club dâhil birçok önemli filmin yönetmeni David Fincher da dahil olmak üzere satın alımın karşısında yer aldı.

Warner Bros.'un Satın Alınması Neden Tepki Çekiyor?

Bu satın alımın tepki toplamasının başlıca sebeplerinden biri, büyük işten çıkarmalara neden olma potansiyeli taşıması. Şirketlerin birleşmesi ile iki ayrı pazarlama ya da teknik ekibe ihtiyaç kalmayacak. Paramount ve Warner Bros. Discovery'nin birleşmesi ile bu nedenle sektördeki birçok çalışan işini kaybedebilir.

Anlaşma sadece sinemayı değil, haber kuruluşularını da kapsıyor. Paramount hem CBS News'in hem CNN'e sahip olacak. Öte yandan piyasada birbiriyle rekabet hâlindeki şirket sayısı azaldıkça risk alma gereksiniminin de ortadan kalkması bekleniyor. Bu da çekilen yeni ve özgün film ya da dizi sayısının azalmasına yol açabilir. Bunun yerine en yüksek kazanç elde edilebilecek yapımlara odaklanılabilir.

Paramount, Warner Bros.'u Satın Alarak Nelere Sahip Olacak?

Paramount Skydance, Warner Bros. Discovery'yi satın alarak tüm zamanların en çok kazanç sağlayan serilerinin de sahibi olacak. Bunların arasında Harry Potter, Game of Thrones, Yüzüklerin Efendisi ve Matrix gibi yapımlar yer alacak. Elbette ki Warner Bros.'ta bunlardan bazılarının sadece sinema ve dizi hakları bulunuyor. O yüzden Paramount da sadece Warner Bros.'un sahip olduğu haklara sahip olacak. Bunların haricinde Warner Bros. Discovery bünyesindeki tüm platform ve kanalların da yeni sahibi hâline gelecek.

Editörün Yorumu

Paramount Skydance ile Warner Bros. Discovery'nin birleşmesinin uzun vadede önemli etkileri olacağını düşünüyorum. Bu birleşme sonrasında çeşitlilik azalacağı için farklı projelere eskisi gibi eğilim gösterilmemesi muhtemel. Bu da özgün işler göremememize sebep olabilir. Yani sadece sektördeki çalışanlar için değil, biz izleyiciler için de olumsuz etkileri olacağı kanaatindeyim.