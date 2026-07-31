Ferrari Luce Herkesi Şaşırttı: Elektrikli Model Yok Sattı!

Ferrari'nin ilk elektrikli modeli Luce büyük bir tartışmayı da beraberinde getirmişti. Özellikle tasarımı ile oldukça eleştirilen model dudak uçuklatan fiyatıyla da çokça konuşuldu. Çoğu kişi tarafından bir Ferrari gibi görünmediği konusunda eleştiri yağmuruna tutulan modelin satışları rakamları ise herkesi şaşırtmış durumda.

Ferrari Luce Ne Kadar Sattı?

Mayıs ayında gün yüzüne çıkan Ferrari'nin ilk elektrikli modeli tanıtıldığı ilk günden bu yana eleştirilerin odağındaydı. Tasarımı ile tüm şimşekleri üzerine toplayan modelin başlangıç fiyatı ise yaklaşık 550 bin euro olarak belirlenmişi. Tüm bu gelişmeler ışığında Ferrari Luce'nin İtalyan markanın elinde kalması bekleniyordu.

Ferrari'den tarafından yapılan açıklama ise bu durumun tam tersinin yaşandığını ortaya koyuyor. İtalyan üretici 2026 yılı için üretilmesi planlanan 500 adet Ferrari Luce'nin hepsinin satıldığını duyurdu. Özellikle Çin'de büyük ilgi gördüğü belirtilen modelin ilk teslimatlarının ekim ayında yapılması planlanıyor.

Henüz teslimatlar başlamadan satış hedeflerine ulaşan Ferrari Luce tüm otomobil camiasını yanıltmış durumda. İtalyan süper otomobil üreticisi 2027 yılında üretim sayısını 600'e çıkarmayı planlıyor. Elektriklli modelin Ferrari'nin toplam satışlarındaki payı ise hâlâ oldukça düşük. Son iki yılda da 13 bin 500 civarında araç satan Ferrari'nin bu yıl içerisinde de aynı rakamları tutturduğunu hesaba katıp üzerine Luce satışlarını da eklediğimizde ortaya yüzde 3,57'lik bir oran çıkıyor.

Ferrari Luce Neden Bu Kadar Satıldı?

Ferrari Luce'nin hâlihazırda üretim rakamları çok yüksek görünmese de kimse araçların bu kadar çabuk tükenmesini beklemiyordu. Bu durumun arkasında ise birkaç sebep yatıyor. Bu sebeplerden belki de en önemlisi ilk elektrikli Ferrari'yi garajlarına eklemek isteyen koleksiyonerler. Luce, tartışmalı bir tasarıma ve çok da parlak görünmeyen performans rakamlarına sahip olsa da marka için tarihi bir otomobil olarak kayda geçmiş durumda.

Bunun bir diğeri nedeni ise Ferrari'nin gözde müşterileri olmaya devam etmek olabilir. İtalyan üreticinin birçok özel sınırlı sayıda modeli daha tanıtım tarihinden önde satılıyor. Ferrari bu özel modelleri için potansiyel müşterilerle önceden iletişime geçiyor ve diğer kişilerden önce alım fırsatı veriyor. Çoğu müşteri gelecek sınırlı sayıda üretilen modelleri düşünerek Ferrari Luce'yi satın almak istemiş olabilir.

Bunun yanı sıra Ferrari logolu herhangi bir araç bir prestij göstergesidir. Ve bu durum Ferrari Luce için de değişmeyecek. Bu çok zengin kişiler 5 koltuklu ve büyük bir bagajı olan bir Ferrari her zaman bulamayabilirler. Bu yüzden Luce, bir Ferrari'den beklenmedik şekilde kullanışlı yapısı ile öne çıkmış olabilir.

Ferrari Luce Teknik Özellikleri Neler?

Güç: 1.050 beygir

Tork: 990 Nm tork

0-100 km/s hızlanma: 2.5 saniye

0-200 km/ hızlanma: 6.8 saniye

Maksimum hız: 309 km/s

Menzil: 842 kilometre

Boyutlar: 5.026 mm uzunluk, 1.999 mm genişlik, 1.544 mm yükseklik

Ağırlık: 2.260 kilogram

Editörün Yorumu

Ferrari Luce sahip olduğu tasarım ve özellikler ile bence sonuna kadar tartışılmayı hakediyor. Diğer yandan Ferrari tüm araçları satarak istediğini almış gibi görünüyor. Bu durum süper otomobil üreticilerini elektrikli otomobiller konusunda daha istekli hâle getirebilir. Umarız diğer süper otomobil üreticileri en azından tasarım konusunda Ferrari'yi örnek almazlar.