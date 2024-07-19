Google, Paris Olimpiyatları’na Sponsor Oldu! Yapay Zeka Destekli Yayın Oyunlara Hazır

Google'ın yapay zeka araçları, 2024 Olimpiyatları'nı izleyiciler için daha sürükleyici ve bilgilendirici bir deneyim haline getirmek için yeni bir adım attı.

Google, Gemini modeli de dahil olmak üzere yapay zeka yeteneklerini Paris'teki Olimpiyat Oyunları kapsamına entegre etmek için yayıncı NBC ve Team USA ile geniş kapsamlı bir sponsorluk anlaşması imzaladı.

Google'ın Yapay Zekası Paris Olimpiyatları’na Entegre Edilecek

Anlaşmaya göre Google, NBC'nin yayınlarında Haritalar'ın sürükleyici görünümleri, Yapay Zeka Genel Bakışları ve Circle to Search gibi yenilikçi araçları sunacak.

Versailles, Stade Roland Garros ve Su Sporları Merkezi gibi olimpik mekanların 3 boyutlu görüntülerini paylaşacak. Böylece hangi etkinliklerin nerede gerçekleştiğine dair bilgiler, izleyicilerin sıkılmadan oyunlara izlemesini etkili bir hale getirecek.

Bununla da birlikte sunucular ve yorumcular ise Google'ın diğer yapay zeka araçlarını kullanarak olimpiyat ile ilgili soruları yanıtlayarak izleyicilere anında bilgi akışı sağlayacak.

Ayrıca Komedyen Leslie Jones, Gemini'nin yardımıyla yeni bir spor öğrenirken, beş olimpik atlet de Gemini, Google Lens ve Circle to Search'ü kullanacak. Circle to Search özelliği ile izleyiciler, ekrandaki bir nesneye dokunarak o nesneyle ilgili bilgi ve videolara anında erişecek.

Google'ın yapay zeka araçları 26 Temmuz'da 2024 Olimpiyatları yayını başladığında aktif bir şekilde çeşitli yayınları ile oyunlara hem görsel hem de teknik destek sağlayacak.